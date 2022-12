Lionel Messi, urmașul lui Diego Armando Maradona. Starul argentinian și-a condus echipa spre titlul mondial și a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului – FOTO & VIDEO

Lionel Messi a condus naționala Argentinei spre al treilea titlu din istorie și a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului din Qatar. Starul sud-american a devenit fotbalistul cu cele mai multe meciuri la Campionatele Mondiale reușind să-l depășească la acest capitol pe germanul Lothar Matthaus.

Lionel Messi a fost unul dintre cei mai buni jucători din meciul Argentina – Franța, finala Campionatului Mondial de Fotbal. A marcat două goluri în cele 120 de minute regulamentare și a înscris și la lovituri de departajare, ajutând „pumele” să cucerească al treilea titlu din istorie. Gazzetta dello Sport a făcut rapid în montaj spectaculos și l-a pus pe Lionel Messi în locul lui Diego Armando Maradona în poza în care Argentina a câștigat în anul 1986 titlul mondial.

View this post on Instagram

Messi a primit trofeul Campionatului Mondial de la preşedintele FIFA, Gianni Infantino care i-a avut alături pe emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, dar şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Jucătorul a fost îmbrăcat într-o robă oferită de organizatori. Tot el a fost desemnat și cel mai bun fotbalist de la acest turneu. Nu este prima oară când câștigă acest trofeu. I s-a întâmplat și în anul 2014, doar că atunci a pierdut finala cu Germania.

The moment when a dream becomes reality 🏆#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022