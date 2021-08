Narcisa Birjaru, din nou pe rețelele de socializare. Cum a apărut câștigătoarea Chefi la Cuțite

Narcisa Birjaru i-a surprins pe fani cu apariția de pe rețelele de socializare. Câștigătoarea sezonului cu numărul 9 al emisiunii ‘Chefi la cuțite’ dispăruse pentru o perioadă din mediul online. Cum s-a afișat acum?

Numele Narcisa Birjaru nu a spus prea multe inițial nici juriului emisiunii culinare și nici multora dintre fanii show-ului. Aceasta a fost categoric surpriza sezonului cu numărul 9 pentru că a reușit ca munca ei să conteze și nu doar să ajungă în finală, ci să o și câștige.

Aceasta a devenit astfel prima femeie care a câștigat emisiunea ‘Chefi la cuțite’. În primele luni după sfârșitul concursului bucătarul a fost foarte activ pe rețelele de socializare și chiar i-a înștiințat pe fani unde îi găsesc bucatele preparate de ea și echipa din care face parte.

Zilele au trecut, iar cei care o urmăreau nu au mai văzut niciun semn de la ea, iar acum iată că s-a reîntors pe instagram unde a postat o poză cu soțul său. Se pare că fosta concurentă din echipa lui Cătălin Scărlătescu s-a ținut de cuvânt și s-a axat mult mai mult pe carieră și desigur pe familie.

Narcisa le-a arătat tuturor cât este de fericită, mai cu seamă că celebrează zece ani de căsătorie alături de alesul inimii sale. Amintim că în sezonul estival aceasta s-a ocupat de bucatele de la un restaurant deținut de Cristi Borcea.

Un fost finalist a ținut să-și spună părerea despre cea care a câștigat show-ul de la Antena 1. Ștefan Borleanu a rămas dezamăgit de alegerea juriului și de evoluția în concurs a Narcisei.

„Nu prea avem ce să învățăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu, dar consider că am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show. Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe.

N-am știut să joc sezonul ăsta. Poate mă înscriu în sezonul 10 și vin cu lecțiile învățate. Mă duc și eu la bunică-mea, iau și eu două rețete, fac de două ori tochitură și poate am și eu șanse de finală în sezonul 10. Aia e. Sunt cel mai frustrat concurent al sezonului 9”

Ștefan Borleanu, fost concurent