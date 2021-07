Ce salariu ia Narcisa Birjaru de la Cristi Borcea. Suma e destul de mare

Narcisa Birjaru este prima femeie care a câștigat Chefi la Cuțite, iar odată cu această competiție i s-a schimbat complet viața.

Cristi Borcea i-a făcut tinerei o ofertă la hotelul lui din Olimp. Chiar dacă a câștigat 30.000 de euro, Narcisa Birjaru încă nu i-a primit, așa că nu a stat pe gânduri să își ia o slujbă.

Pentru că oferta de la hotelul lui Cristi Borcea din Olimp a fost una avantajoasă, ea a acceptat-o și acum este ajutor de bucătar. Tânăra nu a putut să se angajeze pe postul de bucătar, pentru că nu are studii suficiente în domeniu.

În realitatea, ea coordonează tot ce ține de bucătăria hotelului, iar postul ei, în acte, este doar un titlu legal.

Pe lângă un salariu lunar care ar depăși 1500 de euro, Narcisa Birjaru și-a negociat și alte beneficii. Câștigătoarea Chefi la Cuțite și-ar fi dorit un post sezionier, iar asta pentru că vrea să lucreze în restaurante de lux și vrea să aibă șansa să accepte și să aștepte și alte oferte care pot veni pe parcurs.

Tânăra a solicitat de la noul loc de muncă și cazarea și mâncarea plătite pe întreaga durată a verii, atât pentru ea, cât și pentru soțul ei, Alex.

Narcisa Birjaru este acum bucătar șef în bucătăria hotelului deținut de Cristi Borcea, chiar dacă în acte apare ca ajutor de bucătar.

Pentru că statutul i-a permis, tânăra a negociat totul așa cum și-a dorit. Ea are cazarea și mâncarea asigurate de hotel și în plus soțul ei este alături de ea pe parcursul întregului sezon cât va lucra aici.

”Şi eu consider că un astfel de proiect e un deschizător de uşi pe mai departe. Mi s-a întâmplat şi mie, am primit deja câteva oferte. O colaborare am acceptat-o, iar pe restul le cântăresc puţin, pentru că vreau să iau decizia cea mai bună pentru mine.”, a declarat Narcisa Birjaru pentru viva.