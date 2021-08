Nadia Comăneci, mesaj de ultimă oră pentru Larisa Iordache. Ce sfat de aur i-a dat gimnastei, după ce s-a accidentat. Larisa Iordache s-a retras în lacrimi, marți, din finala probei de bârnă de la Jocurile Olimpice de la Tokio. Durerile de la gleznă au fost mai mari decât dorința de a concura. „Zeița de la Montreal” i-a transmis un mesaj plin de optimism sportivei de 25 de ani.

Nadia Comăneci, mesaj de ultimă oră pentru Larisa Iordache. Finala probei de bârnă de la JO 2020 a fost lipsită de prezența gimnastei de 25 de ani. Larisa Iordache a fost nevoită să se retragă din competiție după ce durerile la glezna stângă s-au dovedit mai mari decât dorința de a concura. Cu lacrimi în ochi, multipla medaliată olimpică, mondială și europeană a renunțat la concurs după ce a efectuat câteva mișcări de încălzire. Ea se accidentase în calificările probei, la aterizarea de la finalul exercițiului, dar era cotată printre favoritele la o medalie.

Am vrut să o fac pentru mine. Pentru mine și pentru ființa care m-a împins pe drumul acesta. Care din păcate nu mai este lângă mine și nu mai pot obține un cuvânt de încurajare de la ea… Însă știu că am iubirea necondiționată a familiei mele. Vă iubesc!”, a scris Larisa Iordache, ulterior, într-un mesaj postat pe Facebook.

Am încercat și am sperat până în ultima clipă pentru această finala olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit… Durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om.

Nadia Comăneci și-a arătat susținerea pentru Larisa Iordache și situația în care s-a aflat. Cea care a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii i-a transmis un mesaj optimist, dat fiind că Larisa nu are decât 25 de ani. Iar următoarele Jocuri Olimpice sunt peste 3 ani, nu peste 4, din cauza amânării ediției Tokio 2020 cu un an.

Îmi pare extrem de rău pentru Larisa. A avut ghinion, ghinion, ghinion. Din păcate, s-a întâmplat exact în momentul în care nu trebuia să se întâmple.

Ea este o luptătoare și a luptat mereu în situații dificile. Am comunicat în fiecare zi cu ea și cu antrenorii și mi-au trimis video-uri și am văzut ce poate și ce nu poate să facă. Și i-am sugerat să concureze doar dacă este aptă și este cel puțin 80%. Însă are încă 25 de ani. Așa că încă are posibilitate să mai continue”, a spus Nadia Comăneci, la Aleph News.