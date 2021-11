Nadia Comăneci împlinește 60 de ani. La ce aparate ar mai concura și acum „Zeița de la Montreal” VIDEO

Nadia Comăneci împlinește 60 de ani. A cucerit lumea definitiv la Olimpiada de la Montreal, în 1976, când a obținut primul 10 absolut la Jocurile Olimpice. Evoluția sa a luat prin surprindere și tabela electronică de marcaj, ce a afișat nota 1.00, nefiind setată pentru perfecțiunea Nadiei. A cucerit 5 titluri olimpice și a făcut ca istoria gimnasticii, a sportului, să se rescrie după apariția ei. Astăzi, 12 noiembrie, cea supranumită „Zeița de la Montreal” împlinește 60 de ani.

Nadia Comăneci împlinește 60 de ani. Considerată de mulți drept cea mai mare gimnastă din istorie, Nadia Comăneci a rescris destinul acestui sport începând cu Olimpiada de la Montreal, în 1976. A obținut nu una, ci șapte note de 10 la acea ediție. Inclusiv pe prima din odiseea Jocurilor Olimpice. A dat peste cap tabela de punctaj ce nu era programată să arate nota perfecțiunii și care a indicat faimosul 1.00. A cucerit, în total, 5 titluri olimpice, dar și primele medalii de aur la Mondiale, la individual compus și pe echipe, din istoria gimnasticii românești.

Nadia Comăneci a fost decorată, astăzi, prin decret prezidențial, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer. Cea supranumită „Zeița de la Montreal” a postat pe conturile de socializare un mesaj pentru toți cei care au felicitat-o de ziua ei.

Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru urările de ziua mea de naştere în această zi de 12 noiembrie, în care am ajuns la o anumită vârstă. Vă mulţumesc din nou! Vă urez toate cele bune!”, a spus Nadia în mesajul său.

Nadia Comăneci s-a stabilit în SUA unde este căsătorită, din 1996, cu fostul mare gimnast american, Bart Conner. Cei doi au un fiu, Dylan. Dar Nadia consideră că, indiferent unde stă ori călătorește ea, tot România este „acasă”.

Nadia Comăneci a împărtășit și câteva din secretele formei sale fizice de invidiat. Marea campioană face sport în fiecare zi și are o dietă sănătoasă, chiar dacă, cel puțin de sărbători, mai „scapă” și către bucatele tradiționale românești.

Întrebată la ce aparate ar mai vrea să evolueze dacă ar mai concura într-o competiție de gimnastică, Nadia n-a stat pe gânduri.

Thank you all ❤️. Mulțumesc pentru urările frumoase🙏 pic.twitter.com/lNOtOe5EgK

