Teo Trandafir, îndrăgita prezentatoare de televiziune a dezvăluit ce planuri are în acest an. Chiar dacă vara este în toi și majoritatea românilor abia așteaptă să plece în vacanță, Teo a decis să nu riște.

Teo Trandafir, îngrijorată de pandemia de coronavirus a decis că nu are rost să riște în acest an. Aceasta a s-a hotărât să-și petreacă vacanța în apropiere de casă. După spusele ei, există motive reale de îngrijorare dacă ar fi să plece undeva.

Decât să cheltuie ”o poală de bani” și să riște să revină cu virusul, Teo alege să meargă în drumeții. Prezentatoarea consideră că anul acesta nu este un an obișnuit. Aceasta crede că nu este oportun să agraveze situația „fâțâindu-se de colo-colo”.

„Pentru mine, vacanța de anul acesta este, ca și anul întreg, de altfel, on hold, pentru că n-are niciun sens să riscăm, să cheltuim o poală de bani, să ne ducem prin nu știu ce țară și să ne întoarcem de acolo cu cine știe ce. Mai este o chestie: de fiecare dată când merg la masă în altă parte decât acasă la mine, voi sta să mă gândesc ce tacâmuri folosesc, cine le-a spălat, dacă nu cumva ospătarul poartă mască așa cum am văzut că poartă cca 70% dintre ei, sub nas, iar în momentul în care a strănutat, să o fi făcut-o fix în farfuria mea și pe tacâmurile mele, sau ale unuia dintre membrii familiei mele.