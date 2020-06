Teo Trandafir, dezvăluiri despre relația cu fiica ei. ”Asta mi se pare demn de dispreț”

Extrem de discretă cu viața de familie, Teo Trandafir a vorbit de această dată și a dat din casă. Astfel vedeta a poestit totul despre relația cu fiica ei, Maia.

Ce spune Teo Trandafir despre relația cu fiica ei

Lui Teo Trandafir nu îi vine greu să vadă că fiica ei a devenit adolescentă. Cercetează adesea fotografiile ei și își seama că aceasta va deveni, în curând un adult.

”Văzând-o în fotografii realizez că a devenit o domnișoară în toată regula. Când am văzut-o prima dată avea 50 de centimetri, acum are 164, ceea ce mi se pare extraordinar. Sunt fericită că mi-am dus misiunea până la capăt, mai are puțin până la majorat, când va deveni adult”, a măturist Teo Trandafir pentru Libertatea.ro.

De altfel, Teo i-a respectat fiicei ei spațiul personal întotdeauna, iar reciproca este valabilă. Are libertate deplină, deoarece Teo Trandafir are deplină încredere în capacitățile fiicei ei.

Are deplină încredere în ea

”De când era copil, tocmai pentru că știam că va veni acest moment (n.r. al adolescenței), nu mi-am permis niciodată să intru la ea în cameră fără să bat la ușă. Și reciproca este valabilă. Ne-am respectat spațiul personal. Momentele ei trebuie să și le trăiască cum simte ea. Se duce în cameră, face ce are de făcut, vorbește cu cine vrea. Dacă este ceva care mi se pare demn de dispreț este să interzici ceva cuiva. Eu am fost adepta recomandărilor, a discuțiilor constructive, a explicațiilor atunci când a fost nevoie”, a mai mărturisit vedeta.

Teo Trandafir consideră că Maia este un om cu putere incredibilă și că este suficient de matură încât să ia propriile decizii.

”Maia este un om cu o putere incredibilă. Nu are nevoie de protecția mea și de deciziile mele. Nu știu ce vorbește ea pe contul ei de Instagram. Cred că la 16 ani e suficient de „coaptă” încât să știe. Și-a luat hate de mică. Dar este suficient de matură să înțeleagă și este mult mai dură decât pare. Are un discernămând fantastic și, la un moment dat, când am fost eu victima unui bullying din partea unui tânăr cam de vârsta ei, ea a fost cea care a luat atitudine”, a conchis vedeta.