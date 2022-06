Mugur Mihăescu, decizie de ultim moment despre personajul ‘Garcea’. Ce a anunțat chiar acum EXCLUSIV

Atunci când spui „Garcea”, mai mult ca sigur știi despre cine este vorba. Devenit celebru datorită acestui personaj, și nu numai, Mugur Mihăescu a intrat în categoria vedetelor de comedie din România. Dacă până acum v-ați fi așteptat să nu-l mai vedeți pe „Garcea”, ar trebui să vă mai gândiți. Mugur Mihăescu susține că e departe de a fi încheiat capitolul vieții care l-a impus atenției opiniei publice, cel legat de aventurile personajului pe care l-a făcut celebru, dar care i-a adus și o imensă notorietate, în egală măsură.

În ziua în care a împlinit 55 de ani, Mugur Mihăescu nu a ezitat să facă pentru cititorii impact.ro un scurt bilanț personal, cu bune și cu rele deopotrivă.

Cel mai important cadou de ziua sa l-a primit încă de la primele ore. Și asta fiindcă aniversarea zilei sale de naștere i-a readus acasă fiica, pe Ivona, 23 de ani, care după ce a absolvit în urmă cu doi ani Universitatea din Bath, la specializarea Administrarea afacerilor, a ales să-și continue cariera în Marea Britanie.

Ușor schimbat după perioada ultimilor doi ani în care omenirea a traversat pandemia de COVID-19, Mugur Mihăescu are puterea să recunoască că „cei care contează în viața mea se află în apropere”.

„Am puterea să afirm că sunt bogat. În primul rând, fiindcă am o familie frumoasă, împlinită. Apoi fiindcă am mulți, cred eu, prieteni foarte buni. Radu Pietreanu, spre exemplu, nu are cum să plece din viața mea. Am crescut împreună, iar ceea ce am trăit nu poate fi răpit de nimeni altcineva.

Fiindcă asta ne leagă, o viață! Iar chestia asta e valabilă și pentru ceilalți colaboratori cu care ne-am întâlnit în atâția ani. Și da, am și o situație materială care azi îmi permite să privesc liniștit prezentul. Poate chiar și viitorul. Nu veți scoate de la mine însă nicio cifră.

Dacă vreți, calculați impozitele plătite statului și veți avea o idee. Pentru unii e suficient să aibă 2.000 de lei ca să poată trăi fericiți. Alții nu pot fără 100 de milioane de euro. În ceea ce mă privește sunt lucruri personale, pe care le păstrez doar pentru mine!”, își exprimă „Garcea” crezul material personal.