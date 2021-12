Mircea Badea, declarații senzaționale despre pandemia de covid-19: „Nu moare nimeni din cauza nimănui”

Mircea Badea a făcut o nouă serie de declarații incredibile, în cadrul emisiunii de miercuri, 22 decembrie, de la Antena 3. Prezentatorul TV a vorbit la Sinteza Zilei despre contextul pandemic actual în care se află România, precum și care sunt părerile sale vizavi de certificatul verde și taberele formate în rândul celor care s-au imunizat și celor care nu s-au vaccinat.

Mircea Badea a vorbit, miercuri, 22 decembrie, despre „războiul” ce are loc între persoanele vaccinate și cei neimunizați din România.

În cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, partenerul de viață al lui Carmen Brumă a apelat la conștiința civică a fiecărui cetățean, susținând că fiecare om trebuie să fie responsabil pentru propria-i viață.

2. Nu moare nimeni din cauza nimănui. Toată lumea moare din cauza lor. Adică fiecare moare din cauza lui. Că spune Dana Budeanu, nu ştiu, habar nu am ce spune, asta nu înseamnă că mă obligă Dana Budeanu să mă vaccinez.

Controversatul prezentator de la Antena 3 este renumit pentru felul său direct de a spune lucrurilor pe nume. Recent, Mircea Badea a avut câteva probleme cu o anumită firmă de curierat, după ce a comandat online câteva parfumuri, pentru a le face o surpriză celor dragi.

El a fost cel care a avut parte de o surpriză neplăcută, atunci când a deschis coletul și a descoperit că îi greșiseră comanda, primind cărți în locul parfumurilor achiziționate.

„Am comandat niște parfumuri pentru cadouri. Nu am avut nervi să le cumpăr din magazin, am zis să le comand pe Internet. Am făcut o comandă dodoloață pe un site. Primesc mail că s-a făcut comanda. Era luni și mi-au scris că vineri primesc comanda. Marți primesc sms că vine curierul. Cum să vină așa repede când comandasem luni noapte?! (….)

Se face joi și am desfăcut coletul. Erau patru cărți, deși comandasem parfumuri de mulți bani. Mi-au adus următoarele patru cărți: Vindecarea traumelor din trecut, Preia controlul asupra vieții tale cu ajutorul tehnicilor de dezvoltare personală din terapia EMDR, Liber să înveți – De ce eliberarea instinctului de a se juca îi va face mai fericiți pe copiii noștri, Un părinte mai bun și încă o carte scrisă de Gogol.”, a mai spus partenerul lui Carmen Brumă.