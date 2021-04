Mugur Mihăescu a dat lovitura în pandemie. Cu ce televiziune a semnat și ce emisiune va produce

Mugur Mihăescu a fost una dintre cele mai vehemente voci privind ieșitul în stradă față de măsurile restrictive impuse de autorități în vederea minimizării răspândirii covid-19. El a avut mult de pierdut din cauza limitării accesului în restaurante și a micșorării programului, deținând trei localuri în Centrul Vechi al Capitalei.

Acum, Mugur Mihăescu pare să se redreseze financiar, așa că revine în televiziune. După ce a lăsat actoria deoparte pentru o vreme, ocupându-se de afaceri, acum celebrul „Garcea” revine pe micile ecrane.

El a semnat un contract cu Metropola TV, televiziunea condusă de Florin Pandele, primarul din Voluntari și soțul Gabrielei Firea. Emisiunea are format de late night show, iar Mugur Mihăescu a declarat că va aborda subiecte serioase, precum educația.

Emisiunea se numește ’Meriţi’ și va putea fi urmărită pe postul Metropola Tv, începând cu data de 10 mai.

Actorul a fost la un pas de faliment în pandemie, motiv pentru care a devenit extrem de fervent împotriva autorităților care au luat măsuri restrictive. El a îndemnat oamenii să iasă în stradă pentru „libertate”.

Mugur Mihăescu a pierdut aproape un milion de euro de la începutul anului 2020, iar asta pentru că localurile au fost închise, iar programul a fost scurtat. În plus, el a ieșit la protestele față de restricții, acuzându-i pe cei care stau acasă că sunt nepăsători și numindu-i „melci”.

”A trecut un an de când strig ca un nebun că restaurantele şi terasele, adică o mare parte din cei ce lucrează în HoReCa, nu vor avea mari şanse de supravieţuire dacă nu primesc ajutor. Ei bine, după un an, nu ştiu ce să mai fac. Am strigat, am urlat, am ieşit la manifestaţii, am scris pe Facebook, am apărut la televizor şi nimic. Statul m-a ignorat cu desăvârşire. Şi nu mă refer la mine în primul rând, aici. Mă refer la toţi cei care au avut proasta inspiraţie să-şi lanseze afaceri într-un domeniu faţă de care statul român a dovedit din plin cât de mult îi pasă. Adică nu-i pasă!”, a spus Mugur Mihăiescu pentru Impact.ro.