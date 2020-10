Mugur Mihăescu e ferm. Ce efect va avea vaccinul anti-covid-19 pentru omenire, de fapt

Mugur Mihăiescu este cunoscut opiniei publice drept ”Garcea”, din grupul de divertisment ”Vacanța Mare”. Se pare că acesta nu-și pune mari speranțe în viitorul vaccin anti-covid-19. De altfel, acesta mărturisește că vaccinul va fi mai de grabă unul ”anti-frică” deoarece va oferi lumii speranța unei victorii asupra noului coronavirus.

Ce efect va avea vaccinul anti-covid-19 pentru omenire, de fapt

„Vaccinul ăsta, al cui o fi, al celor de la Pfizer sau al celor de la AstraZeneca, e realizat pe baza unei tulpini a nenorocitului ăstuia de virus. Or, ca orice ființă vie, și acest virus va încerca să supraviețuiască printre oameni, deci va căuta să se transforme. Ăsta va fi mai degrabă un vaccin anti-frică, care ne va permite să încercăm să ne reluăm viețile de altădată!”, a declarat Mugur Mihăescu pentru Impact.ro.

Acesta a precizat că anul COVID-ului i-a adus pierderea unei afaceri de circa două milioane de euro pe an.

Proprietar al pub-ului – restaurant „St. Patrick” din Centrul Vechi al Capitalei, pe care l-a deschis în 2008, Mugur Mihăescu a spus că afacerea sa e total compromisă în acest an, în care cei din industria HoReCa au avut foarte mult de suferit din cauza efectelor actualei pandemii de COVID-19.

„Am încercat să promovez cât am putut și cui m-a ascultat modelul suedez. Încă din martie am făcut asta, dar nu am reușit prea multe. Am primit doar reacții de genul ”S-a trezit și Leana să vorbească” sau ”Ce mai vrei. Garceo?!„, sau ceva de genul ”ce mai vreți voi, ăștia, care lungesc cu apă borșul ca să câștige o groază de bani!”, a mai adăugat Mugur Mihăescu.

Va încerca să supraviețuiască pe piață

Acesta a spus că în ultimele șapte luni a mai rămas cu 17 din cei 60 de angajați și că va încerca totuși să rămână pe piață.

„Sper să-i vină mintea câță ministrului de Finanțe și să ne ajute cât mai repede, eventual printr-o decizie a vreunui Ordonanțe de Urgență prin care să ne permită amânarea plății impozitelor, căci dacă peste câteva zile ANAF-ul ne va propri conturile, atunci nu știu cum o să scoatem căciula”, a mai spus cel supranumit „Garcea”. „Poate doar cu fondurile acelea europene”, la care patronul „Garcea” s-a înscris deja, el fiind cu actele în regulă.

Acesta a mai arătat că va încerca să supraviețuiască cu afacerea sa până în aprilie 2021, lună în care speră ca vremea și vremurile să-i permită să o ia de la capăt. Pe de altă parte, Mugur Mihăiescu e ferm convins că a avut deja COVID, la fel ca și fiica sa, care lucrează în Marea Britanie:

„Fii-mea a avut trei zile temperatură și și-a pierdut mirosul. La mine a fost altfel, chiar dacă sunt mai bătrân decât ea. Cred că am scăpat cu o formă ușoară, pe care efectiv am dus-o pe picioare”. În ce privește lumea divertismentului, Mugur Mihăescu nu vrea să audă acum de ea, cu toate că recunoaște că alături de prietenul său de viață, Radu Pietreanu, mai filmează când și când ceva nou pentru pagina lor de youtube.