Motivul pentru care Neti Sandu nu renunţă la tunsoarea sa. O are din liceu: „Eu nu mă pricepeam” VIDEO EXCLUSIV

Neti Sandu este una dintre figurile iconice de la Pro TV, astroloaga rămânând constantă ca look: tunsoare impecabilă, aranjată până la cel mai mic detaliu, păr șaten închis și lucios. În interviul exclusiv acordat pentru Playtrech Știri, vedeta TV ne-a dezvăluit faptul că a rămas fidelă acestei coafuri încă din perioada în care era la liceu. A încercat, la un moment dat, o tunsoare în trepte și a fost curioasă cum i-ar sta cu bucle, însă ambele variante au fost sortite eșecului.

Neti Sandu, adevărul despre look-ul său

Neti Sandu ne-a mărturisit, că, la un moment dat, stiliștii de la Pro TV i-au propus o schimbare de look, însă nu a avut efectul scontat.

Prin urmare, Neti Sandu s-a obișnuit cu look-ul ei, care o prinde cel mai bine și nu vrea să facă o schimbare, întrucât e convinsă că nu există o variantă mai bună care să îi pună în valoarea părul.

Neti Sandu este admirată și totodată invidiată pentru aspectul podoabei sale capilare. La un moment dat, s-a crezut că astroloaga ar purta o perucă, lucru total fals. Vedeta Pro TV ne-a mărturisit că nu are vreun ritual sofisticat de întreținere a părului, care, datorită tunsorii, se așează de la sine.

Neti Sandu: “Mă pieptănam până îl uscam și el stătea perfect. Atunci am decis să îl las așa”

Care a fost momentul în care ați decis să faceți această schimbare de look? Este coafura care v-a consacrat și pe micul ecran. De când o purtați?

Cred că din liceu, cam așa, pentru că părul meu e sticlos și am încercat să-l tund altfel, dar dacă îl tund în scări, părul scurt îl trage pe cel lung și atunci pare scămoșat. Și nu am avut altceva ce să fac cu el decât să-l tund drept, pentru că vedeam că se așază foarte bine.

Eu nu mă pricepeam, dar vedeam doar că dacă e retezat stă perfect și îl pot aranja și eu. La vremea aceea nu aveam foehn și îl uscam cu peria, adică mă pieptănam până îl uscam și el stătea perfect. Atunci am decis să îl las așa. Și după aceea mi-a plăcut așa și dacă tot se așeza bine așa, l-am lăsat așa.

Neti Sandu: “Când au mai venit alți stiliști la Pro TV, au încercat să îl tundă în scări”

După aceea am încercat să îl fac și eu ondulat, nu am mai putut să ies din casă, pentru că nu-mi stătea deloc bine. Și după aceea, când au mai venit alți stiliști la Pro TV, au încercat să îl tundă în scari și nu a putut să stea tocmai din cauza asta: cel mic îl trage ca pe arcuri pe cel lung și nu înțelegi nimic de el. Adică dacă tot am găsit ceva bun, de ce să-l stric? Numai de dragul schimbării? Nu.

De-a lungul timpului ați avut curiozitatea să testați o culoare excentrică, poate un roșcat?

Mie nu mi-a plăcut să mă vopesc deloc. Îmi plăcea culoarea mea naturală, pentru că părul este foarte bun și avea o culoare castaniu puțin roșcat. Vara devenea mai roșcat puțin, dar era castaniu și îmi plăcea foarte mult, că era natural. Dar după aceea, când a apărut părul alb, a trebuit să îl vopsesc la rădăcină. Iar ce vedeți este șaten închis, numai cu șaten închis mă fac, dar el pare negru din cauza părului.

Ce ritual de îngrijire a părului are Neti Sandu

Mă uitam că are un luciu special. Îl dați cu ceva?

Nu. Lunea îl vopsim și vineri îl spăl și atunci în fiecare săptămână el e vopsit și atunci e puțin plastifiat de la vopsea, asta e singura chestie. Folosesc doar șampon, fără balsam și vopseaua în fiecare săptămână doar la rădăcină, asta e tot, pentru că dacă dau cu altceva îl înmoaie, el e bun de la sine.

