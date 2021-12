Cum s-au întâlnit Neti Sandu și Cristina Demetrescu, de fapt. Astrele le-au unit drumurile

Neti Sandu și Cristina Demetrescu nu mai au nevoie de prea multă prezentare. Cele două sunt foarte cunoscute de către români prin prisma meseriei lor. Amândouă sunt experte în horoscop și zodii. Ceea ce puțină lume știe este cum s-au cunoscut vedetele, de fapt. Nu într-un platou de televiziune, așa cum ai putea crede, ci într-un mod cel puțin haios.

Cristina Demetrescu şi Neti Sandu fac previziuni astrale în fiecare zi. Nu există român pasionat de tarot și astrologie care să nu fi ascultat sau citit măcar o dată ce spune horoscopul prezentat de cele două experte într-o anume zi. Tot astrele le-au unit prietenia, nu doar cariera. Vedetele s-au cunoscut într-un mod neașteptat, în mijlocul unui magazin din mall.

Invitată la podcastul lui Cătălin Măruţă (prezentator PRO TV), astrologul Cristina Demetrescu a relatat cum s-a cunoscut cu Neti Sandu. Cele două s-au întâlnit într-un magazin de haine, trăgând de aceeași bluză.

„Este o întâmplare foarte haioasă. M-am dus la mall să cumpăr ceva, aveam emisiune. Pe mine nu mă îmbrăca nimeni, nu mă îmbracă nici acum, vestimentația îmi aparține din bugetul personal. Eu stau în cartierul acela cu două mall-uri și am intrat în unul dintre magazine.

M-am dus către un stand și efectiv am întins mâna după o bluză care mi-a plăcut și, în momentul acela, am mai văzut o mână. Două mâini trăgeau de o bluză. Mă întorc și o văd pe Neti Sandu. Foarte spontan, îi zic: auzi, eu știu că pe tine te îmbracă Pro TV, nu mi-o dai mie? Am cumpărat-o eu și am rămas în mijlocul magazinului de vorbă”, a povestit vedeta de față cu Măruță.