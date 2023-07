Ce au pățit Neti Sandu și nepoata sa în vacanța din America: „Nu avem nimic pentru tine aici”

Neti Sandu a mers, pentru prima dată, în America. Astrologul a vorbit despre toată experiența, dar și despre un episod care a marcat-o complet și pe care nu îl va uita. A trăit din plin visul american împreună cu nepoata ei, dar au fost și într-o situație din care nu știau cum să scape și care le-a schimbat complet părerea despre SUA.

Neti Sandu a fost în vacanță în SUA, acolo unde a trăit experiențe minunate, dar si momente în care voia să ajungă cât mai repede acasă. Invitată la emisiunea lui Măruță, alături de nepoata ei, Alice Kapelovies, a vorbit despre cum a fost vacanța care spera să îi lase numai amintiri plăcute și să o facă să revină pe meleaguri americane.

I-a plăcut, însă, concertul la care a mers și unde s-a distrat de minune.

„Am fost la concert la Usher. Am fost în Las Vegas cu elicopterul. Aveam o emoție, dar am zis că vreau să stau în față. După aceea am zburat la New York, am vizitat WD. Am văzut și Casa Albă, dar departe. Ne-am plimbat cu metroul, cu trenul, cu toate”, a declarat Neti.