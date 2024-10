E gravidă sora lui Culiță Sterp? Ileana a vorbit despre o nouă sarcină: „V-am dat vestea în ziua aia”

Toate privirile au fost pe nunta momentului, dintre Iancu Sterp și Denisa, iar printre cei care aveau să genereze polemici pe rețelele de socializare s-a numărat și sora cea mare a acestuia. Mulți s-au întrebat dacă e gravidă sora lui Culiță Sterp, având în vedere rochia cu care a apărut la nuntă. Dar, la câteva zile de la fericitul moment, Ileana a vorbit despre o nouă sarcină.

Weekend-ul trecut a fost numai despre familia Sterp, și despre nunta fiului cel mic, Iancu. Alături de fericitul cuplu Iancu și Denisa, a fost prezentă și Ileana Sterp, sora cea mare, care a făcut senzație la nunta lui Iancu.

De altfel, fanii au stat cu ochii, inclusiv pe Ileana, iar un anume detaliu le-a atras atenția. Ulterior, aveau să comenteze intens acest aspect pe contul acesteia de Instagram. Pe lângă laudele aduse ținutei, toate comentariile aveau un singur punct comun, și anume dacă e gravidă Ileana Sterp?

Deși, conform imaginilor apărute în spațiul public, toate aparențele duceau către această idee, se pare că întrebarea dacă e gravidă sora lui Culiță Sterp avea să primească și un răspuns, mult mai devreme și mai rapid decât se așteptau toți aceia care au comentat.

Înainte de asta, trebuie reamintit că Ileana Sterp, fiica cea mare a mamei Geta, este deja mămica a doi copilași, dar nu a exclus niciodată posibilitatea de a rămâne și a treia oară gravidă.

Și totuși, se pare că de data asta cei care o și vedeau gravidă au avut parte de o mare surpriză din partea Ilenei Sterp.

Deși mulți și-ar fi dorit să fie adevărat, și Ileana să confirm sarcina, răspunsul acesteia are potențialul de a-i dezamăgi, inclusiv pe cârcotașii de pe rețelele de socializare. Într-un clip publicat pe contul ei, după momentul nunții fratelui ei, Ileana Sterp avea să declare:

„Eu în ultima vreme, de când am ținut acea lună fără zahăr, am încercat să am grijă de alimentația mea, mă rog, atât cât se poate, că și eu am zile când mănânc foarte prost…dar am zis că trebuie să mă încapă rochia, să nu mă mai îngraș măcar, să mă mențin așa cum sunt și să nu mai pun alte kilograme.

Și am primit atât de multe întrebări și m-ați bombardat cu mesaje unde mă întrebați dacă sunt însărcinată. Rochia e făcută așa de fain că în talie e strâmtă și în jos pleacă mai largă, are foarte multe materiale de dedesubt care s-o facă mai voluminoasă și într-adevăr părea că am burtă de gravidă, dar nu, nu sunt însărcinată.

Eu și când am rămas cu Damir v-am dat vestea atunci, în ziua aia. Deci dacă va fi, o să vă anunț imediat. Stați liniștiți”, a spus Ileana Sterp, pe contul ei de Instagram.