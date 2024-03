Motivul pentru care Lora a luat o pauză de la TV: „Cu lacrimi în ochi”. Ce se întâmplă cu moștenirea lăsată de mama ei VIDEO EXCLUSIV

Lora este una dinte cele mai apreciate artiste din România și, totodată, afaceristă în toată regulă! În ultimii trei ani, vedeta a muncit pe brânci pentru linia sa de cosmetice, înființată încă din 2017. Cu ajutorul agendei cu rețete lăsată moștenire de la mama sa, fiind farmacistă de meserie, Lora se bucură de o afacere de succes. Astfel, în 2019 a reușit să lanseze primul produs, o cremă de zi pentru femei, din ingrediente naturale, după rețeta mamei sale.

Vedeta a fost prezentă ieri seară, 27 martie, la evenimentul MURMUR din Capitală, alături de mulți alți colegi din branșă. Lora ne-a acordat un interviu exclusiv Playtech Știri despre afacerea sa și ne-a spus ce funcție importantă are partenerul său de viață, Ionuț Ghenu.

Mama Lorei a decedat în urmă cu 4 ani, în urma unei boli necruțătoare. Atunci, viața artistei s-a dat peste cap, dar și-a dorit enorm să îi îndeplinească visul mamei sale, care a fost farmacistă de meserie.

Așadar, odată cu înființarea firmei, vedeta nu a ezitat să muncească cot la cot cu angajații, astfel, linia sa de produse a devenit un real succes, având încasări colosale. Vedeta a fost contactată de curând de cel mai mare laborator din lume:

„Mă duc la birou și mă ocup de businessul meu cu skincare, urmează să lansăm și make-up. Afacerea merge foarte bine, încă suntem în campania de luna martie. Am făcut o campanie foarte mare și a fost un succes fantastic. Am încurcat câteva chestii. Am vrut foarte tare să mă implic, să învăț, să iau totul din fașă, din zona de ambalare, primit comenzi și am muncit cot la cot cu echipa care s-a mărit. Ne-am mărit spațiul.

Am propriul meu birou acum. Totul merge foarte bine și vreau să sfătuiesc femeile să aibă curaj să își ducă visurile acolo unde trebuie, să și le împlinească. Aici nu este vorba de afacere, ci este vorba de moștenirea pe care o am de la mama mea. Ea a avut un vis pe care eu am vrut să îl îndeplinesc. Ea a avut un laborator, făcea formule fantastice, femeile îi mulțimeau cu lacrimi în ochi, iar pe mine m-a inspirat foarte mult. Mă bucur că a trăit suficient încât să vadă că am făcut primul produs.

Acum, după încă 3 ani, am făcut 12 produse și va crește și mai mult. Lucrez cu laboratoare foarte mari acum. Cel mai mare laborator din lume a luat legătura cu mine. Se întâmplă niște lucruri fanstatice. Ce îmi doresc eu foarte mult este să câștig timp pentru femei.”, ne-a declarat Lora, în exclusivitate pentru Playtech Știri.