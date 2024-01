Cine o presează pe Lora să se mărite în acest an: „Suntem nași și trebuie să ne căsătorim înaintea ei” EXCLUSIV

Povestea de iubire dintre Lora și Ionuș Ghenu are toate șansele ca în 2024 să treacă la alt nivel. Deși au avut în plan să își oficializeze relația la Starea Cuvilă și să se căsătorească religios, îndrăgostiții au întâmpinat tot felul de obstacole care i-au determinat să amâne fericitul moment. De această dată, lucrurile par să curgă firesc. Anul trecut și-au cumpărat terenul, iar anul acesta vor demara construcția pentru casa visurilor lor. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a mărturisit că Ionuț Ghenu a cerut-o de mai multe ori în căsătorie, însă anul acesta este musai să facă nunta, pentru că și-au asumat rolul de părinți spirituali.

Lora: “Iubire, tu nu înțelegi că te iau?”

Încă de când a intrat în familia Ghenu, Lora a avut o relație bună cu surorile partenerului său de viață. Anul trecut, Andreea Ghenu s-a căsătorit civil cu iubitul ei, iar Lora și Ionuț au fost aleși ca martori, dar și ca nași. Ca să poată să îi cunune în acest an, cântăreața și iubitul ei trebuie să fie, la rândul lor, căsătoriți.

Care a fost prima bijuterie pe care ți-a dăruit-o Ionuț?

Prima dată am primit o cruciuliță de la el, apoi am primit inel de la surorile lui și apoi am primit inelul de logodnă.

Te referi la inelul de logodnă? Cum a fost cererea în căsătorie? Te așteptai?

Da. A avut loc acum vreo 5-6 ani, pe o barcă, într-o peșteră, era pe Dunăre, era și Serbia aproape, că el este și sârb un sfert și a fost foarte frumos. Și m-a mai cerut apoi, și m-a mai cerut și recent și eu tot îi spun: iubire, tu nu înțelegi că te iau? Ne trebuie doar momentul, timpul să facem o dată asta, că nu vine nimeni cu nunta: poftim! Trebuie să o organizăm.

Lora vrea să apeleze la o firmă pentru organizarea nunții: “E ultima șansă”

Trebuie să apelați la o firmă, să vă facă programul și doar să vă prezentați.

E ultima șansă, altfel nu avem cum. Oricât vrem noi să avem control la chestia asta, nu putem, nu avem timp.

În 2024 ce șanse ar fi să ajungeți la Starea Civilă?

Mari. Știi care e treaba? Îmi este foarte frică să mai spun. O să se întâmple și îmi doresc pentru 2024, țineți-mi pumnii!

Cum te vezi în rochie de mireasă? Cum să fie modelul?

Încă nu văd nimic, mă răzgândesc de o sută de mii de ori. Îmi plac foarte multe lucruri, îmi place tot ce e frumos, sunt și eu cameleonică, deci mi se potrivesc mai multe lucruri. O să mă hotărăsc, ceva se va lega. Cam așa e la mine, mi se leagă la un moment dat niște lucruri.

Lora: “Andreea a făcut Starea Civilă, urmează biserica, deci îți dai seama că eu trebuie să mă mărit”

Cumnata ta s-a căsătorit anul trecut. Deci poate ar trebui să se ocupe ea și de nunta voastră, să fie șanse mai mari.

Noi clar că suntem nași și trebuie să ne căsătorim înaintea ei. Ea a făcut Starea Civilă, urmează biserica, deci îți dai seama că eu trebuie să mă mărit. Oricum o dau, trebuie să mă mărit. Grăbesc cât pot. Hai cu firmele alea, dacă știți pe cineva care să se ocupe de noi!

