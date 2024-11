Cine sunt concurenții care s-au logodit în secret la Asia Express. Vedetele și-au confecționat propriile verighete

Experiența Asia Express îi apropie pe concurenții din echipe, fie că sunt parteneri de viață, frați, părinte și copil, prieteni de o viață sau colegi. Cel mai nou sezon, care s-a încheiat recent, s-a lăsat cu o logodnă secretă pentru una dintre echipele participante. Cei doi îndrăgostiți au mărturisit totul abia acum.

La scurt timp după difuzarea finalei Asia Express, ies la iveală detalii neștiute despre unele echipe de concurenți. Chiar dacă nu au ajuns prea departe în competiție, experiența din Asia i-a unit și mai tare și i-a făcut pe WRS și Vlad Condurache să își dea seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Cei doi foști concurenți de la Asia Express au profitat de timpul liber de după filmări și au petrecut o vacanță de vis în Bali, acolo unde a avut loc și finala emisiunii. Andrei Ursu și Vlad Condurache au revenit la filmarea finalei, pentru a-i întâmpina pe câștigători, alături de Irina Fodor.

„Suntem în Bali de o lună. Am fost la plajă, am mâncat, am fost la sală, ne-am… logodit!”, a dezvăluit Andrei Ursu, în cadrul unui interviu pentru „Jurnal de călătorie – Asia Express Drumul Zeilor”.

Cei doi parteneri au ales bijuterii confecționate chiar de ei. Și-au făcut verighetele într-un atelier de argintărie din Bali, iar detaliul acesta a adăugat și mai multă emoție momentului.

Andrei și Vlad au format una dintre cele mai populare echipe din acest sezon al emisiunii Asia Express, însă aventura lor în show s-a încheiat după doar trei etape. Cei doi au fost eliminați în ediția din 19 septembrie, după ce au pierdut cursa pentru ultima șansă.

„Ne-am fi dorit din toată inima să rămânem în joc cât mai mult, să mergem cât mai departe. Dar atât cât a durat, a fost incredibil”, a spus Vlad, la momentul respectiv.

„Știam că am ajuns ultimii, am dat tot ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, a declarat Andrei Ursu.

„Mulțumim pentru această experiență minunată! Mulțumim tuturor pentru sprijin și mesajele voastre frumoase, ne bucurăm că ne-ați îmbrățișat cu mintea și inima deschisă. Mâine o să postez mai multe din perioada noastră de după emisiune în Asia, pentru că după cum am promis, i-am așteptat pe ceilalți în Bali. Am continuat Drumul Zeilor, însă ca turiști și tare frumos a fost. Vă pupă ursuleții”, a transmis apoi artistul pe Insta Story.