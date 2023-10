Dan Badea susține că umorul e aur într-o căsnicie: ”Toate vor soți veseli”. De ce a divorțat, totuși, de Lora EXCLUSIV

Actorul de stand up comedy Dan Badea ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre importanța umorului, într-o căsnicie, despre Cosmin Natanticu, noul jurat de la iUmor (Antena 1), de unde el a demisionat, dar și despre show-ul pe care îl va susține, joi, la Sala Palatului.

Dan Badea a luat cu greu decizia de a renunța la postul de prezentator al emisiunii iUmor, de la Antena 1, unde făcea echipă cu Șerban Copoț. El ne-a expus motivele demisiei:

”Am plecat de la iUmor, tocmai ca să mă pot concentra pe ce am de făcut, perioada aceasta. Anul trecut am avut două emisiuni iUmor, plus turnee, vreau să mă concentrez și pe stand up comedy. Erau prea multe, am simțit că e prea mult. Le-am predat ștafetă celor noi, Emi și Cuza. Eu și Șerban făceam o echipă bună, dar am rămas buni prieteni și după încheierea filmărilor”.