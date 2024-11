Cine a câștigat finala Asia Express 2024. Echipa care a plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro

Aventura Asia Express 2024 a ajuns la final. Echipele care au ajuns până în ultima etapă au luptat până în ultima clipă, dar una singură a plecat acasă cu trofeul și cu premiul în valoare de 30.000 de euro.

După mai bine de două luni și 11 etape, Asia Express și-a desemnat câștigătorii. După ce Carmen Negoiță și sora ei, Andreea Perețeanu, au fost eliminate, lupta s-a dat între perechile formate din Ioana State și Mane Voicu, respectiv Nicolai Tand și Sorin Brotnei.

Cele două echipe finaliste au avut de înfruntat probe provocatoare în Bali, acesta fiind ultimul traseu de pe Drumul Zeilor. Finala a adus și o probă care s-a desfășurat în adâncul oceanului, unde concurenții au avut de descifrat un cod.

Au urmat și alte probe dificile, iar la finalul zilei concurenții au luat câte o mașină pentru a ajunge la Irina Fodor. Primii care au atins steagul și au deschis cufărul au fost Nicolai Tand și Sorin Brotnei, ei fiind desemnați câștigătorii acestui sezon.

Finaliștii nu au ascuns faptul că a fost o competiție dificilă, care i-a pus la încercare pe multe planuri. Într-un interviu acordat recent, Nicolai Tand, câștigătorul sezonului, a declarat că nu foamea a fost cel mai dificil lucru, ci autostopul. Și faptul că a fost departe de familie atât de mult timp l-a pus la încercare.

”Nu foamea! Competiția, stresul acela așa, când ajungi într-un loc și noi nu am avut noroc deloc la mașini! Nu știu ce s-a întâmplat! Tot ce aveam de făcut ne-am descurcat destul de bine că eram așa hăndrălai puternici. De mâncat dacă nu mâncam nu ne deranja, nu am avut o problemă nici eu nici Sorin cu asta.

Dar cu mașinile, autostopurile, ne-au cam scos din sărite. Acum să fim serioși: atunci când trece cineva pe lângă tine și trece ceasul și tu, după ce a plecat, mai stai jumătate de ceas! Să-mi spui tu mie ce om de pe lumea asta e indiferent! Nu există așa ceva! Și cu votatul e greu! Nu e nici o strategie! Până la urmă ești într-o competiție și trebuie să-l alegi pe acela care crezi tu în momentele alea că e mai slab ca tine.

Da, m-a marcat! Am rămas fără telefon foarte multă vreme, asta m-a ajutat într-un fel. Între timp, încerc să fac treaba asta și aici acasă, chiar îmi doresc asta ceea ce nu e ușor deloc în ziua de azi pentru că tehnologia e bună acum, faci lucruri cu ajutorul ei, de la poze, meniuri etc. Eu sunt de acord cu tehnologia, dar câteodată stăm prea mult pe telefoanele astea.Asta am învățat eu acolo și, încetul cu încetul, parcă mi-am diminuat timpul de stat pe telefon, ceea ce e un lucru bun.

Și faptul că ești plecat departe de familie, ți-e dor…Mi-a fost mare dor de familie, de copii mai ales. Când ești departe îți dai seama că, de fapt, cel mai important lucru în viață e familia”, a declarat bucătarul, într-un interviu pentru Click!