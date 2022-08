Motivul pentru care Delia a plecat de acasă la 18 ani. Mama vedetei a reuşit să o aducă înapoi: „Vorbeau vecinii aiurea”

Motivul pentru care Delia a plecat de acasă la 18 ani. Mama vedetei a reușit să o aducă înapoi. Deși acum trăiește o viață ca-n filme, copilăria Deliei nu a fost chiar atât de lipsită de griji cum ar crede unii. Artista a avut certuri și neînțelegeri în familie și chiar a ajuns în punctul de a pleca de acasă pe când era adolescentă.

Delia a povestit, în urmă cu un an, că a trăit într-o lume autoritară, motiv pentru care nu ar vrea să le ofere copiilor o astfel de educație. Certurile erau cam la ordinea zilei în familia artistei, dar susține că avea și ea o parte din vină.

Delia avea doar 18 ani când a plecat de acasă, după o ceartă cu mama sa. Deși era majoră, artista încă avea oră fixă de venit acasă, fapt ce o deranja.

La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele”, a mărturisit Delia în cadrul podcastul lui Cătălin Măruță, moderat de Andra, în urmă cu un an.

La 18 ani, singură, Delia a reușit să se descurce. Aceasta a povestit că a strâns bani de la concerte și a stat o lună cu chirie. Avea să se întoarcă acasă la insistențele mamei ei, care spunea că vecinii începuseră deja să comenteze pe această temă.

„Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea”, a mai adăugat vedeta.