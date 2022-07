Delia Matache a fost martoră la tragedia din Alpi. Ce a observat când s-a uitat pe filmare

Delia Matache a fost martoră la tragedia din Alpi. Celebra cântăreață se afla în stațiunea în care a avut loc avalanșa. Din fericire, ea nu a fost pusă în pericol, iar fanii se bucură foarte mult că se simte bine. Jurata de la emisiunea ,,iUmor” susține că toată lumea din jur a fost panicată. ,,Da, suntem bine!”, a mărturisit ea după incident. Cum s-a întâmplat totul și ce a observat mai apoi pe o filmare? Blondina a rămas fără cuvinte.

Delia Matache se afla în stațiunea în care a avut loc tragedia. Vedeta nu a fost pusă în pericol, dar a mărturisit că toată lumea din jur s-a panicat. Artista a vorbit despre momentul în care ghețarul din Dolomiți s-a prăbușit.

Totul s-a întâmplat în cursul zilei de duminică în Alpii italieni, eveniment care a provocat o avalanșă. Conform informațiilor de la această oră, cel puțin 6 oameni și-au pierdut viața și 9 au fost răniți, iar alți 20 sunt dispăruți.

Jurata de la emisiunea ,,iUmor” a spus că a filmat ghețarul uriaș și nu și-a dat seama că acolo are loc o avalanșă. Delia a mărturisit că a realizat gravitatea tragediei abia după ce a ajuns la hotel și a văzut fotografiile și filmările pe care le-a făcut în acea zonă.

Vedeta și-a dat seama după ce a citit știrile despre tragedie, mărturisind că nu știa cum trebuie să arate natural ghețarul în cauză. Cea din urmă a comparat mai multe poze și a sesizat că lucrurile nu sunt în regulă. Fanii acesteia s-au îngrijorat după ce au văzut că ea se află în acel loc. Din fericire, blondina este bine.

„Eu am obsevat în momentul în care am ajuns la hotel, uitându-mă în fotografiile pe care le-am făcut cu zona respectivă, observând, că, da, e ceva în neregulă ca formă de relief cu acel gheţar, dar nu ştiam cum trebuia să arate natural el.

Mi-am dat seama după ce am văzut ştirea. Am comparat şi am zis, da, ăsta e. Da, suntem bine. Sfatul meu e ca pasionaţii de munte să evite zonele de gheţari vara, pentru că e cald în ultima perioadă şi e mai cald la munte decât ar trebui şi e riscant. Gheţarul din Dolomiți e cel mai înalt punct acolo, adică e un loc destul de turistic”, a mărturisit cântăreaţa la Antena 3.