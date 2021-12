Motivul pentru care creștinii sunt îngropați la 2 metri sub pământ. Tradiția e veche de sute de ani

Creștinii respectă multe tradiții atunci când vine vorba despre înmormântare. Care este însemnătatea unor obiceiuri? De ce sicriul este îngropat la adâncimea de 2 metri sub pământ? Este vorba despre un eveniment istoric.

Românii au multe tradiții când vine vorba despre evenimente precum: nuntă, botez sau înmormântare. Cei mai mulți dintre creștini își îngroapă morții la o anumită adâncime sub pământ pentru ca ei să se descompună fără a fi atinși de animale. Cu toate astea, unii se întreabă de unde a fost aleasă exact această adâncime?

Regulile sunt diferite totuși în funcție de regiunea geografică. Cu toate astea, există o semnificație istorică în spatele acestei tradiții. ‘La doi metri sub pământ‘ este o sintagmă folosită în secolul al XVII-lea, în timpul Marii Epidemii de Ciumă din Londra.

În momentul acela a fost dat un ordin conform cărora toate trupurile oamenilor care mureau infectați să fie îngropați la doi metri sub pământ pentru a împiedica răspândirea ciumei. În spațiul european și în cel american s-a păstrat această regulă de-a lungul secolelor, dar au existat unele abateri în funcție de regiune sau cultură.

De exemplu, în Connecticut, SUA, nu mai există o regulă care să oblige familia celui decedat să procedeze într-un fel anume în cazul înmormântării. Cei de acolo își pot îngropa morții chiar și pe proprietatea personală, fără să aibă vreo restricție în felul acesta.

Românii au mult mai multe reguli de respectat în cazul în care un membru din familie se stinge din viață. Trupul trebuie tămâiat de trei ori înainte de a ajunge la biserică, după ce este pregătit.

Mai mult decât atât, în mâinile celui decedat se pun câțiva bani pe care acesta îi va folosi pentru plata la vama din viața următoare, arată obiceiurile. Datina spune că persoana în cauză trebuie să aibă așezată pe piept și o icoană sfințită care să îl apere de spiritele rele.

„Orice persoana intra in casa persoanei decedate trebuie sa spuna „Dumnezeu sa il ierte!”, aceste cuvinte reprezentand nu doar o scurta rugaciune, ci si o forma de salut care in contextul actual inlocuieste „Buna seara” sau „Buna Ziua”. La lasatul serii oamenii obisnuiesc sa se adune in jurul sicriului la priveghi.

Pe cand orologiul bate anuntand miezul noptii, oamenii sunt serviti cu bautura si mancare, dupa care incet-incet incep sa se retraga. Totusi, membrii familiei trebuie sa ramana alaturi de mort tot timpul, avand grija ca lumanarile sa fie mereu aprinse, precum si in cazul becurilor din casa”, conform calendarulortodox.ro.