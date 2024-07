Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu a fost concediat de la un restaurant din Germania. Preparatul cu care a dat greș

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai experimentați bucătari de la noi și este unul dintre jurații de la ”Master Chef România”. Dar până să atingă succesul, acesta a tecut și prin momente neplăcute și chiar a povestit că a fost afară dintr-un resataurant din Germania și s-a ales și cu o corecție: ”Am făcut o prostie”.

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai renumiți chefi din România și se bucură de un real succes, însă, puțini știu că a început de jos în acest domeniu, de la spălat vase și curățat cartofi. Celebrul băcătar a povestit un episod mai de la începutul carierei, pe vremea în care lucra într-un restaurant în Germania.

Juratul de la ”Master Chef” a dezvăluit că a fost concediat de la restaurantul din Germania pentru că a greșit un sos bechamel, iar șeful nu l-a iertat. Mai mult, acesta i-a aplicat și o corecție. Cătălin Scărlătescu a mai povestit că a fost nevoit să meragă și pe jos prin ploaie vreo doi kilometri.

”La un moment dat, au lipsit doi bucătari, nu ştiu ce naiba lipsea din bucătărie şi a venit şeful şi a zis vreau şi eu să-mi faceţi un sos bechamel. Zic „eu, eu’! Şi am făcut o prostie, am făcut eu un c***t. Mi-am luat o scatoalcă şi două picioare-n fud, m-a dat afară din restaurant. N-am să uit niciodată.

Eram undeva în sudul Germaniei şi am mers pe jos vreo doi km prin ploaie, am ajuns într-o altă localitate şi m-am oprit în faţa unei vitrine imense. Era o carte mare, scria pe ea cook book – carte de gătit şi am intrat înăuntru şi am luat-o pe aia mare şi am răsfoit. M-am dus la cuprins şi am văzut Bechamel”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru paginademedia.ro.