Momentele cumplite prin care Eugenia Șerban a trecut în lupta cu cancerul: ”Imi era frică să nu îmi las copilul și fără mamă!”

Eugenia Șerban a venit cu o lecție pentru toată lumea. Aceasta a oferit detalii despre cele mai critice momente pe care a fost nevoită să le înfrunte în lupta cu cancerul. Iată mărturiile emoționante ale vedetei!

Eugenia Șerban a descoperit că are două cancere, dar asta nu a făcut-o în nicio clipă să-și piardă speranța și să abandoneze lupta. A reușit să iasă învingătoare din cele mai grele momente pe care le-a trăit. Este o femeie puternică și a povestit deschis despre aventura sa de la neputință la vindecare. Întrebară dacă a simțit vreodată că-i scapă lucrurile de sub control, artista a susținut că a fost crâncen atunci când trebuia să vină periodic la spital pentru chimioterapie și radioterapie.

Lucrul care a făcut-o să i se strângă sufletul a fost acela că va rămâne fără păr din cauza tratamentelor. Cu toate astea, în drumul spre însănătoșire s-a convins că nu are nevoie de podoapa capilară pentru a fii feminină și pentru a se simți bine în pielea sa, așa că a reușit să strângă toată energia sa pozitivă și lecția bine învățată în câteva poze de excepție care inspiră putere.

„Toți asociem cancerul cu moartea. Mi-era teamă de suferință, îmi era teamă că voi lăsa copilul și fără mamă. Îmi dădeam seama că mai am atât de multe lucruri de făcut și că poate n-am să mai apuc. Mi-a trecut prin cap, este adevărat, dar după primul șoc am încercat să-mi alung din minte această posibilitate. Și am ales să trăiesc. Contează foarte mult ce îți alegi în această boală. Care dintre drumuri. Să vrei să fii bine după sau să te lupți doar cu moartea. Eu am ales să lupt cu viața. Și pentru viață”

Eugenia Șerban (Sursa: viva.ro)