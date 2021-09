Eugenia Șerban, noi probleme după ce a scăpat de o boală fatală. Ce a mai pățit acum (exclusiv)

Eugenia Șerban a învins cancerul și arată mai bine ca niciodată. Cu toate acestea, faimoasa actriță a întâmpinat alte mici probleme. Despre ce este vorba, de fapt.

Eugenia Șerban este una dintre cele mai distinse, elegante, cunoscute și apreciate actrițe ale României. La 51 de ani, artista a strălucit pe covorul festivalului UCIN, unde toate privirile au fost concentrate pe ea. Vedeta a purtat o rochie de seară, neagră, cu dantelă, care i-a pus în valoare silueta frumoasă.

Actrița din Inimă de Țigan pare să fi întinerit cu mai bine de 10 ani după ce a câștigat lupta cu o boală cumplită. Într-un interviu de suflet acordat redacției Playtech-Impact, Eugenia Șerban și-a asigurat admiratorii că starea ei de sănătate este una bună.

Pe de altă parte, actrița ne-a mărturisit că simte chemarea scenei și în special pe cea a sticlei, fiindu-i dor să joace din nou în seriale și telenovele românești. Eugenia Șerban a declarat că așteaptă cu interes oferte din partea producătorilor români.

Deși starea ei de sănătate este una bună în prezent, Eugenia Șerban a mărturisit că este puțin strâmtorată pe partea financiară, iar pandemia de coronavirus și-a pus amprenta și asupra ei la fel ca multor alți artiști din România.

Cu toate acestea, marea actriță are o mare bucurie deoarece se bucură de tot sprijinul fiului său Lorans, în vârstă de 29 de ani.

Acum doi ani, actrița Eugenia Șerban a aflat, la un control de rutină, că suferă de o boală cruntă.

„Am aflat că am cancer la un control de rutină. Îndemn orice femeie din lume asta să facă acele controale de rutină, o dată pe an. Medicul mi-a spus că ceva nu este în regulă, a vrut să facă investigații mai multe și, în ziua în care făcea și o biopsie, brusc s-a hotărât, când eu eram anesteziată, să le spună asistentelor să-mi facă și o ecografie de sân. A fost ziua în care am aflat că am cancer ginecologic și două tumori și la sâni”, a declarat Eugenia Șerban, la PRO TV, acum ceva timp.