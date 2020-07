Eugenia Șerban, schimbare uluitoare după ce a învins de două ori cancerul. Nu o mai recunoști FOTO

În urmă cu un an iubita actriă Eugenia Șerban primea o veste dură, pe care nimeni nu și-ar dori-o. Medicii îi puneau diagnosticul de cancer ginecologic. Ulterior, după o ainvestigație amănunțită Eugenia a aflat că a fost depistată cu un al doilea cancer la sân.

Indiferent cine ai fi, atunci când te lovește boala, cum se mai spune în popor, nimeni și nimic nu te poate ajuta să treci peste așa ceva. Trebuie să o faci singur. Cam așa a fost și cu iubita actriță din ”Inimă de țigan” și în „Regina”, Eugenia Șerban. Actrița, anul trecut , în aprilie, după un consult de rutină, medicii au constatat că ceva nu este în regulă, după cum povestește Eugenia, și au decis să-i facă un control amănunțit. Din păcate suspiciunile medicilor s-au adeverit în iunie când i s-a descoperit, nu una, ci două forme de cancer, unul ginecologic și celălalt la sân.

Din punct de vedere medical, cel de-al doilea cancer depistat, cel la sân, vine în urma unor operații pe care actrița le-a avut cu ceva ani în urmă și care, din păcate, i-au produs complicații ce au dus la acest deznodământ. Eugenia povestea prin 2014 de problemele de sănătate avute din cauza acelor operații estetice la sâni.

Pasul următor i-a fost și mai greu trecând prin diferitele proceduri medicale, de la RMN-uri, CT-uri la PET CT,și biopsii, după care medicii i-au dat verdictul operației, care a durat aproape 12 ore și la care au participat o întreagă echipă, de chirurgie generală, plastică și oncologie. Problemele actriteți au început de la momentul diagonisticării, trecând prin diferite stări, de la disperare, negare și mai apoi acceptare.