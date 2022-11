Eugenia Șerban rupe tăcerea despre cinematografia din România. De ce regizorii noștri filmează peste hotare, de fapt VIDEO EXCLUSIV

Actrița Eugenia Șerban, din telenovela ”Inimă de țigan”, care recent a împlinit 53 de ani, adoră Italia, mai ales Roma. Și-a dorit chiar să trăiască în această țară, pe care a vizitat-o destul de des, doar că situația de la acea vreme nu i-a permis. Avea un copil mic, pe care-l creștea singură, motiv pentru care a rămas să profeseze în România, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Eugenia Șerban, despre cinematografia din România. „E foarte greu să iei un buget…”

În prezent, fiul său, Lorans, a crescut, are 30 de ani și o iubită cu care actrița spune că se înțelege chiar mai bine decât cu el.

Altfel, Eugenia Șerban a filmat, recent, pentru o producție cinematografică, la Chișinău, despre care crede că va fi un adevărat boom pe piață.

Ce țări nordice a vizitat Eugenia Șerban

Playtech Știri: Bună seara, ne aflăm la lansarea unei cărți despre Danemarca… Ați fost în țările nordice?

Eugenia Șerban: Am fost în Suedia, Norvegia, dar nu în Danemarca. Sper să ajung. Măcar prin cartea pe care o voi citi, voi face câțiva pași și-n Danemarca.

Cum a fost călătoria dumneavoastră prin țările nordice?

Am avut norocul să plec vara, nu am simțit foarte tare frigul. A fost frumos, cu totul altfel.

Să înțeleg că preferați temperaturile ridicate?

Prefer temperaturi în jur de 20 de grade, 20 și… Nici foarte frig, dar nici foarte cald.

„Iubesc foarte tare Italia”

În ce țară v-ați dori să mai ajungeți și de ce?

Nu am ajuns niciodată în sudul Africii și mi-aș dori să ajung pentru că e o lume pe care nu am văzut-o, tocmai acesta ar fi motivul. În rest, sunt multe locuri în lume pe care nu am apucat să le văd cu toate că am călătorit destul de mult.

Cea mai frumoasă călătorie?

Iubesc foarte tare Italia. Și în mod special Roma.

Pentru ce?

Pentru absolut tot. Pentru istoria ei, pentru dealurile ei, Cele șapte coline, pentru oamenii de acolo, pentru atmosferă.

V-ați gândit vreodată să vă stabiliți în Italia?

De multe ori. E singura țară și singurul loc unde m-aș fi stabilit dacă aș fi plecat din România.

Motivul pentru care a rămas în România

Și ce v-a oprit?

Era copilul meu prea mic. Actualmente, nu mai am de ce. Nu mai am motivație pentru că meseria mea e aici. Și nu aș putea să mă duc să o iau de la capăt spălând vase, sau făcând cu totul altceva. E greu la vârsta asta să o iei de la capăt în această meserie.

Care e relația mamă-fiu în acest moment?

E minunată. E copilul meu, singurul meu pui.

Vă vedeți bunică?

Eu nu mă văd acum, dar dacă o să se întâmple, vom vedea. El face 30 de ani și are o relație de zece ani. Se poate întâmpla oricând.

„E echilibrul lui”

Cum vă înțelegeți cu viitoarea noră?

Foarte bine. Aș putea spune că chiar mai bine decât cu el. E echilibrul lui.

Ce proiecte mai aveți?

Ca piese de teatru, „Amanta”, „Spovedania în fața luminii”, pe care o să-l aduc în curând din Timișoara. Am filmat în vară la Chișinău un film cinematografic cu o distribuție extraordinară, cu o regizoare foarte tânără, care e la debutul ei cinematografic, Adriana Vasilcov. Iar din distribuție mai fac parte Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Armand Calotă și câțiva actori tineri. S-a filmat acolo pentru că e mai ieftin decât aici. Dar o să fie un boom de piață acest film, sunt sigură. Și nu doar datorită distibuției, ci și a scenariului, care este o poveste reală a unui român care a fost mulți ani plecat din țară, care are o poveste interesantă.

Costă mult să mai faci un film în România în acest moment?

Mai mult decât la Chișinău.

Bugetele alocate acoperă cheltuielile?

E foarte greu să iei un buget de la cinematografia română. Este un film, ca multe altele, cu bani proprii.