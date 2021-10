Motivul din cauza căruia bucureştenii nu au căldură în apartamente. Nicuşor Dan a explicat ce s-a întâmplat de fapt

Bucureștenii mai trebuie să îndure multe zile sau săptămâni fără căldură în apartamente. Deși temperaturile au scăzut simțitor și în locuințe este frig, problemele românilor racordați la sistemul de termoficare se adâncesc tot mai mult pe zi ce trece. În ultima perioadă, compania de termoficare a anunțat că s-au produs noi avarii, după ce țevile vechi s-au spart. Din acest motiv, bucureștenii nu au căldură în case.

În Capitală, caloriferele oamenilor sunt doar puțin dezmorțite, iar la ultimele etaje, nici nu poate fi vorba de căldură, care nu ajunge deloc din cauza presiunii mici. Mai grav este că nimeni nu are o soluție urgentă, pentru ca bucureștenii să nu mai stea în frig când temperaturile de afară vor ajunge în curând la limita înghețului.

Nicuşor Dan, primarul Capitalei, ridică din umeri și afirmă că autorităţile locale nu cunosc, deocamdată, procentul cu care va creşte preţul gigacaloriei. Pe de altă parte, edilul a precizat că Primăria va plăti, la fel ca şi până acum, cel puţin 66% din tarif. Cu toate acestea, bucureștenii conectați la sistemul centralizat de termoficare vor suporta o treime din preţ.

Întrebat cine este responsabil de lipsa căldurii în calorifere, Nicușor Dan a declarat că ELCEN nu a fost pregătit pentru sezonul rece. Mai mult decât atât, alți doi furnizori termici au sistat furnizarea.

„Eu, în campania electorală – şi era campanie electorală, da? – nu am spus că o să vin la primărie şi o să rezolv pe loc, într-o secundă probleme. Chiar fiind în campanie electorală, am spus: Atenţie, iarna 2021-2022 o să fie puţin mai bună decât iarna 2020-2021 (…) şi am spus că schimbările fundamentale o să se vadă în iernile următoare. În iarna 2022-2023, asta e ceva ce pot să spun acum, o să fie mult mai bine decât 2021-2022”, a precizat Nicuşor Dan în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv.