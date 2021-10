Când va scădea preţul gigacaloriei în Capitală. Anunţul făcut de Nicuşor Dan

Se apropie iarna, iar Capitala este într-o criză a agentului termic. Sunt cartiere întregi care, în urma unor avarii, nu beneficiază nici de căldură și nici de apă caldă. În același timp, locuitorii Bucureștiului sunt îngrijorați de noile prețuri la gaze. Astăzi, edilul Capitalei, Nicușor Dan, a făcut câteva declarații menite să mai liniștească bucureștenii.

În ultimele zile locuitorii din București au mari probleme cu apa caldă și căldura. În mai multe zone din Capitală, din cauza unor defecțiuni tehnice la infrastructura și-așa învechită, nu au nici căldură în calorifere, și nici apă caldă. O astfel de situație, care durează de cel puțin 3 zile, este în cartierul Militar.

Tot aici, datorită faptului că CET-ul care alimentează cu agent termic cartierul este privatizat, s-ar putea ca locuitorii să primească foarte puțină căldură. Motivația directorului CET Vest Energo, privatizat, sunt lipsa banilor ce trebuiau să vină de la Primăria Capitalei. În cartierul Miliari, din Capitală, locuiesc aproximativ 60.000 de români care ar putea să sufere de frig în această iarnă.

„Nu mai am gaz. Am avut contracte încheiate ca să cumpăr. Dar din cauză că n-am primit banii la timp, n-am putut plăti. Am de primit 29.221.867 lei de la RADET (care a falimentat și încă nu și-a îndestulat furnizorii înscriși la masa credală – n.red.).

În plus, Termoenergetica SA n-a plătit facturile aferente lunilor martie, aprilie, mai, iunie, iulie și august și septembrie. La data de 8 octombrie (vineri – n.red.) aveam de primit de la Termoenergetica SA 22.570.928 lei”, a precizat Constantin Bucur.