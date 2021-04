Moroșanu, avertisment trist pentru Alex Velea. Ce dezvăluire a făcut despre Zanni de la Survivor 2021

Declarațiile lui Cătălin Moroșanu, după ce a plecat de la Survivor România, au aruncat în aer lumea showbizului românesc. Celebrul luptător i-a luat apărarea Elenei Marin în scandalul dansatoarei cu Zanni, criticând comportamentul protejatului lui Alex Velea, despre care a spus că nu l-a plăcut niciodată și nu ar ieși nici măcar la o cafea cu el. Ce dezvăluire a făcut Moro despre Zanni de la Survivor 2021.

Fostul Faimos i-a transmis un mesaj incredibil lui Alex Velea. Cătălin Moroșanu l-a atenționat pe artistul de la Golden Boy Society spunându-i să aibă grijă cu temperamentul controversatului trapper, despre care Cătălin Moroșanu crede că „o să facă dinți și o să te muște.”

„Nu-mi place Zanni . Nu am putut să accept caracterul lui! Știu că Velea îl susține. Îi dau un mesaj lui Velea: «vezi că o să crească copiii aștia, o să facă dinți și o să te muște!». Nu înseamnă că dacă ești crescut la casa de copii, îți dă cineva dreptul să te comporți așa. Pe Elena o văd în finală, îmi place caracterul ei.

Plecarea lui Moroșanu i-a întristat foarte tare și pe Războinici, aceștia considerându-l un adevărat lider pe fostul lor rival din competiția din Republica Dominicană. În timpul consiliului de urgență convocat de Daniel Pavel, prezentatorul Survivor a dat vestea cea tristă concurenților din ambele tabere.

Ca un adevărat coechipier, cu bun simț, modestie și bunătate, Cătălin Moroșanu a fost singurul concurent de la Survivor România care a salutat fiecare component al celor ambelor echipe, la plecarea sa din concurs. Starlin, Sorin, Andrei, Albert, Sindy și Marius au fost profund emoționați de gestul luptătorului, spunându-i că a fost o onoare pentru ei de a concura împotriva unuia dintre cei mai mari campioni ai României.

Chiar am fost afectat de plecarea lui, chiar este un om. Și discursul pe care l-a avut la consiliu. A spus: „Nu uitați să fiți oameni!” Se referea la mulți din echipa lui, pentru că dintre mulți, el a dat dovadă de omenie. Am primit o lecție de viață atât de la competiție, cât și de la Cătălin Moroșanu. Cuvintele lui…nu mai puteai să adaugi nimic.

A spus maximul, cine vrea să înțeleagă, cine nu se regăsește în cuvintele lui, treaba lui. M-au atins. Poate de acolo și conexiunea noastră cu el. Am avut cea mai mare onoare numai din prisma faptului că l-am cunoscut, că a stat lângă mine. Când am venit în competiția asta și l-am văzut pe Cătălin Moroșanu, am zis: „wow! Sunt cineva!” Un om simplu care vine și stă lângă un asemenea personaj.”, a declarat Sorin de la Războinici la Survivor România.