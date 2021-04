De ce s-a simțit Cătălin Moroșanu rău la Survivor 2021. Cum îi făceau rău colegii lui, de fapt

Cătălin Moroșanu a fost eliminat de la Survivor România, din cauza unor probleme de sănătate, acum două săptămâni, decizie care i-a afectat profund de colegii săi de echipă. Moro a povestit cum îi făceau rău colegii lui, de fapt. Nimeni nu a știut asta, până acum.

Plecarea lui Cătălin Moroșanu de la Survivor România i-a debusolat pe concurenții emisiunii, atât pe Faimoși dar și pe Războinici, care au plâns de emoție atunci când a fost eliminat cel pe care l-au considerat un adevărat lider al echipei roșii. Invitat la Teo Show, Cătălin Moroșanu a povestit care au fost cele mai grele momente prin care a trecut la Survivor România:

„La mine nu a fost vorba de alimentaţie, sunt obişnuit. La mine a fost vorba de oameni, simţeam toate sentimentele lor. S-au dat măştile jos şi mi-am dat seama ce oameni am lângă mine. Nu îmi mai venea să fac nimic, simţeam că sunt fals cu mine, nu e stilul meu. Am căzut psihic, voiam să plec acasă, am şi zis asta. A fost foarte greu…

Pe trasee a fost ok, nu am avut probleme, dar în zilele libere o luăm razna. Acum îi înţeleg pe cei care stau în puşcărie. De ziua fetei mele stăteam şi săpăm cu mâinile o toaletă, uitasem că e ziua ei, era februarie. La nivelul ăla de disperare am ajuns acolo. Mă bucur din toată inima că sunt acasă!

A trebuit să slăbesc mult pentru a fi bun pe traseu. Mai ales că am şi 36 de ani, sunt bătrânel. M-am îngrăşat 5 kilograme de când am venit acasă, am mâncat mult. Slăbisem vreo 20 de kilograme.

Erau momente când trebuia să fiu liantul echipei, să fiu netru. Şi când vedeam lucruri care nu îmi conveneau îmi era tare greu. Sunt şi foarte vulcanic.