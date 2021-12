Monologul lui Robi din Las Fierbinți, viral de Crăciun: „Nu vedeţi cât de săraci suntem? De ce să fim şi răi?” VIDEO

Un alt moment din ‘Las Fierbinți’ a adus aprecierea fanilor într-un număr mare. Monologul lui Robi din serialul românesc a adus lacrimi pe chipul unora și i-a făcut pe mulți să realizeze cât de important este să dăruiești.

Românii au rămas cu ochii în lacrimi în urma unui nou episod cu un mesaj extrem de important. Episodul de Crăciun din cadrul serialului ‘Las Fierbinți’ a reușit să le intre la suflet telespectatorilor care au râs și au plâns odată cu actorii lor preferați. Monologul lui Robi a devenit viral pe rețelele de socializare și a reușit să aducă în față o învățătură uriașă pe care cu siguranță mulți au luat-o în considerare.

„Voi nu vedeţi cât de săraci suntem? De ce să fim şi răi? Măcar o dată pe an să vă văd şi eu că vă bucuraţi de ceva!”, spune polițistul satului în timp ce se află în fața tuturor cetățenilor din Fierbinți.

Leonid Doni a interpretat printre lacrimi discursul ținut la petrecerea de Crăciun din sat care s-a transformat rapid într-un scandal. Cei de acolo au constatat că darurile primite de la Moș Crăciun le-au fost furate de la vecini, pentru a fi date cadou altora mai săraci.

Polițistul cunoscut i-a îndemnat pe oameni să fie mai buni unii cu ceilalți și să dea din puținul lor și altora care nu au deloc posibilități. Concret, Robi l-a pus pe Giani să îi întrebe pe fiecare în parte de ce ar avea nevoie, ulterior Ardiles a fost cel care a sustras din căminele celor mai avuți anumite obiecte de care ei nu se foloseau.

„Voi nu vedeţi cât de săraci suntem? De ce să fim şi răi? Măcar o dată pe an să vă văd şi eu că vă bucuraţi de ceva! Eu ştiu că n-aveţi bani pentru cadouri noi, nici eu nu am, dar din ce avem vechi, putem să dăm ceva ce avem în plus. Dom’ primar, să nu fiţi supărat pe primarul de la Dridu că a făcut nu ştiu ce brad de nu ştiu câţi metri!

Ştiţi ce a făcut el, de fapt? A dat sărăcia cu sclipici şi aşa fac toţi primarii care ne pun luminiţe. Păi asta ne trebuie nouă, luminiţe? Nu! Noi trebuie să fim mai buni unii cu alţii, din ce avem să dăm ceva, să ne ajutăm noi între noi că Moş Crăciun ne-a cam uitat pe noi, ca ţară” – este o parte din monologul emoționant al lui Robi.