Drama nebănuită a lui Dorel din Las Fierbinți. A ținut totul ascuns până acum. S-a luptat timp de 7 ani cu asta

Mihai Rait este un actor extrem de îndrăgit, mai ales pentru faptul că acesta i-a cucerit pe telespectatori cu personajul Dorel din Las Fierbinți. Acesta a mărturisit că viața lui nu a fost chiar așa de roz tot timpul, ținând cont că s-a confruntat cu o problemă uriașă timp de 7 ani.

Părinții actorului au trecut printr-o adevărată dramă după ce acesta a căzut, dintr-o simplă joacă. Mihai Rait s-a lovit în timp ce stătea cu fratele său, apoi s-a confruntat cu o problemă imensă. El a fost somnambul timp de aproximativ 7 ani, așa că rudele sale au trecut prin clipe dureroase.

„Am fost somnambul vreo şapte ani. Mă jucam cu frate miu şi am căzut, am dat cu capul de marginea patului. Am avut dereglări ale somnului serioase. Alergam prin casă şi prin curte noaptea.

În clasa a IV-a m-au găsit cu un cuţit în mână, învăţasem să tai găini, mă punea bunică miu, şi într-o noapte m-am trezit, m-am dus la bucătărie şi am luat cuţitul cu mâner verde şi mă plimbam prin curte: „Mamaie, adu, bre găina să o tai!”.

Îţi dai seama cum a fost.”, a povestit Mihai Rait, pentru Adevărul.