Actrița celebră din Las Fierbinți care trece prin momente cumplite: ‘O duc mai bine în serial’

Este una dintre cele mai apreciate actrițe de pe micile ecrane, dar condițiile în care locuiește pare să lase de dorit. Cine este artista care se plânge de frig, glumind că personajul ei din cel mai cunoscut serial românesc o duce mai bine decât ea.

Luminița Bucur nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Rolul Lenuței din serialul românesc Las Fierbinți a făcut-o celebră în toată România, fiind una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale.

Invitată de curând la emisiunea lui Cătălin Măruță de pe PRO TV, Luminița Bucur a declarat că a simțit pe pielea ei problemele legate de lipsa de căldură și apă caldă de care foarte mulți bucureșteni s-au plâns în ultimele luni.

Mai mul de atât, actrița a glumit spunând că personajul ei Lenuța din Las Fierbinți trăiește în condiții mai bune față de frigul ce se află la ea acasă, în apartamentul ei din sectorul 2 al Capitalei.

„În blocul meu există un flux de oameni care se mută, își schimbă locuința, bormașina e deja muzică de fundal. Acum am avut o lună, cum mi-a spus taximetristul, Mercurul a fost în retrograd în scorpion, în Octombrie au fost atâtea evenimente care au fost noaptea minții cum spre exemplu te duci acasă și n-ai apă caldă și căldură.

Acum ca să fiu un cetățean responsabil, nu obraznic, apă caldă am, cu căldura am rezolvat-o, mi-am luat un radiator. Locuiesc în sectorul 2, e lux și opulență. În Las Fierbinți, Lenuța Brânzoi are tot confortul, are lemn, are apă caldă, are șosea.

Măi e trist și mi-am propus să iau partea bună a lucrurilor. Căldură nu am, dar poate vine” a mai spus râzând Luminița Bucur.”, a povestit simpatica actriță Luminița Bucur, interpreta Lenuței din serialul Las Fiebinți.