Moneda rară din România care se vinde cu o sumă uriașă pe internet. Nu este deloc veche

Noi monezi rare apar la vânzare pe internet, și se vând cu sume, uneori, extrem de mari. Este și cazul despre care relatăm astăzi, și anume moneda rară din România care se vinde cu o sumă uriașă pe internet. Ceea ce este culmea, este că moneda nu este deloc veche. În afară de asta, îți propunem să afli care sunt cele mai valoroase 9 monede din lume.

Care este moneda rară din România care se vinde cu o sumă uriașă pe internet

Dacă luăm în considerare prețul propus de colecționar, ne-am putea gândi ca face parte din lista cu cele mai valoroase 9 monede din lume, dar în realitate moneda nu este chiar atât de veche pe cât pare.

Un utilizator de pe Olx a scos în aceste zile moneda rară, într-adevăr, iar valoarea ei este de 1 ban. Moneda avea să fie emisă de BNR., ca monedă de mică circulație, în 2018, și da, o putem considera o monedă de colecție, tocmai prin prisma numărului de monede emise în acel an. (vezi galeria)

Partea interesantă acum vine. Deși nu este atât de veche, pe cât ar putea părea, utilizatorul nostru cere, nici mai mult, nici mai puțin decât 60.000 de euro. Greu de crezut că va exista un colecționar care să dispună de acești bani, dar, știi vorba aia, niciodată să nu spui niciodată!

Așadar, dacă cumva regăsești moneda prin sertare, ai putea face bani frumoși cu ea, mai ales dacă iei în calcul prețul cerut de utilizatorul nostru. Și că tot vorbeam de monede rare, iată care este lista cu cele mai valoroase 9 monede din lume.

Cele mai valoroase 9 monede din lume

Să găsești o comoară ascunsă într-un sertar vechi al unei comode sau în pod este un lucru de vis. La fel este și să scotocești prin borcanele cu monede și să găsești una rară care valorează bani serioși.

Să te îmbogățești nu este o posibilitate îndepărtată, dacă ai noroc să deții o monedă rară și extrem de valoroasă. Dar pentru cei care au adunat o colecție considerabilă de monede valoroase este posibil valoreze mai mult decât s-ar aștepta.

Multe dintre monedele din lista de mai jos nu este probabil să se ascundă în podul tău, deoarece sunt extrem de rare, dar nici toate nu sunt super scumpe. Unele exemple mai recente, monede din secolul XX, pot fi relativ accesibile și este mai probabil ca acestea să fie ascunse într-un loc liniștit sau într-o cutie de valori de la banca părinților tăi.

Înainte de a vă grăbi să cumpărați aceste monede, dacă aveți un milion de euro de rezervă care să stea în preajmă pentru unele dintre ele, veți dori să vă sfătuiți cu un expert colecționar de monede, un numismat, cum li se spune, pentru îndrumare.

1. Dolarul de argint din 1794 Flowing Hair

Dolarul de argint din 1794 Flowing Hair Silver Dollar ar putea sta în fruntea clasamentului celor mai scumpe monede vândute vreodată, cel puțin pentru moment. Unii experți cred că a fost primul dolar de argint bătut de Monetăria SUA.

Fața prezintă un profil al lui Lady Liberty cu părul curgător, în timp ce reversul prezintă un vultur american.

Au fost produse mai puțin de 1.800 de astfel de monede, iar un expert estimează că numărul monedelor rămase este între 120 și 130, deci este destul de rară. Moneda a fost vândută la licitație pentru puțin peste 10 milioane de dolari în 2013.

2. Moneda Brasher Doubloon din 1787

Moneda Brasher Doubloon a fost fabricată de Ephraim Brasher, un orfevrier și argintar din New York, la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Fața monedei prezintă un sigiliu de stat cu un soare răsare, în timp ce reversul prezintă vulturul american cu un scut.

Moneda este deja rară, dar anumite versiuni ale acesteia au atins prețuri variate, în funcție de caracteristicile lor specifice. La o vânzare din 2011, o versiune a dublonului cu semnătura EB a lui Brasher pe piept a fost vândută cu aproape 7,4 milioane de dolari.

O vânzare privată din 2018 a unui alt dublon cu semnătura EB pe aripa păsării a ajuns la peste 5 milioane de dolari, potrivit Coin World. La o a treia licitație, în ianuarie 2021, un alt dublon Brasher a atins 9,36 milioane de dolari.

3. Centul Fugio din 1787

Centul Fugio nu a stabilit genul de recorduri astronomice ca primele două monede de pe această listă, dar poate fi totuși un obiect de colecție scump și are o istorie interesantă.

Este posibil ca Fugio cent, cunoscută și sub numele de Franklin cent, după numele părintelui fondator Benjamin Franklin, să fi fost prima monedă pusă în circulație în Statele Unite nou formate.

În conformitate cu umorul lui Franklin, moneda prezintă un soare și un cadran solar cu motto-ul latin „fugio”, sugerând că soarele și timpul zboară.

În partea de jos, pe monedă scrie „mind your business”, o invocație pentru purtător de a fi literalmente atent la afacerile sale. Reversul monedei are motto-ul „We are one” cu 13 verigi într-un lanț pentru a simboliza primele 13 state ale Americii.

Zivi sugerează că puteți cumpăra un cent Fugio pentru câteva sute de dolari, ceea ce o face relativ accesibilă pentru o monedă cu o istorie atât de interesantă.

Monedele în stare mai bună pot ajunge la câteva mii de dolari și poate chiar la 10.000 de dolari, în timp ce variantele extrem de rare se pot vinde cu zeci de mii de dolari.

4. Dinarul de aur Umayyad din 723

Dinarul de aur Umayyad din 723 este una dintre cele mai apreciate monede islamice și a fost bătut din aur extras dintr-o mină aflată într-o locație deținută de calif.

Moneda poartă inscripția „mina comandantului credincioșilor” și este prima monedă islamică care menționează o locație din Arabia Saudită. Potrivit experților, există aproximativ o duzină de exemplare ale monedei.

În 2011, moneda a fost vândută la licitație cu 3,7 milioane de lire sterline (aproximativ 6 milioane de dolari), fiind a doua cea mai scumpă vândută vreodată la licitație.

În 2019, o altă versiune a monedei a fost vândută pentru aceeași sumă în lire sterline, dar valoarea în dolari a ajuns la aproximativ 4,8 milioane de dolari.

5. Florinul Edward al III-lea din 1343

O altă dintre cele mai scumpe monede din lume este o monedă veche și aurită. Florinul Edward III Florin din 1343 este doar una dintre cele trei astfel de monede de aur cunoscute ca existând.

Două exemplare se află la British Museum din Londra, ambele fiind găsite în râul Tyne în 1857. Cea de-a treia monedă a fost găsită de un prospector cu un detector de metale în 2006.

Fața monedei îl înfățișează pe regele Eduard al III-lea pe tronul său, cu două capete de leopard de o parte și de alta, în timp ce reversul prezintă Crucea Regală în interiorul unui patru-foi. Datorită designului său, moneda este cunoscută și sub numele de „Leopardul dublu”.

Moneda găsită în 2006 a fost vândută la licitație pentru 480.000 de lire sterline, adică aproximativ 850.000 de dolari, un record la vremea respectivă pentru o monedă britanică. În prezent, se estimează că moneda este evaluată la aproximativ 6,8 milioane de dolari.

6. Penița de cupru cu cap de Lincoln din 1943

Iată o altă monedă pe care s-ar putea să o găsești ascunsă cândva în interiorul unei comode, iar condițiile care au înconjurat producerea ei sunt cele care fac ca moneda Lincoln Head Copper Penny din 1943 să fie interesantă și valoroasă.

În timp ce bănuții erau în mod normal confecționați din cupru și nichel, SUA aveau nevoie de aceste metale pentru eforturile de război, astfel că monetăria a început să folosească oțel pentru a produce moneda.

Dar, din greșeală, a mai bătut un lot de monede de un penny cu cupru, probabil pentru că au rămas spații goale în presă atunci când monetăria a început să producă noi monede de un penny din oțel.

Experții estimează că există aproximativ 40 de astfel de monede, deși unii spun că au rămas mai puțin de 20 de exemplare.

Monetăria SUA spune că aceste monede sunt frecvent contrafăcute din cauza ușurinței relative de a acoperi monedele de un ban din oțel cu cupru și de a modifica data pe monedele bătute în 1945, 1948 și 1949.

Dar pentru a vedea dacă moneda este de fapt din oțel, puteți vedea dacă se lipește de un magnet. În timp ce un penny Lincoln din oțel obișnuit din 1943 ar putea ajunge la 30 sau 40 de cenți, din nou, de aproximativ 30 sau 40 de ori mai mult decât valoarea sa nominală, versiunile speciale din cupru au ajuns la 204.000 de dolari la o licitație din 2019.

Acest specimen de monedă a fost deținut de un bărbat timp de aproximativ 70 de ani din copilărie, după ce l-a găsit la cantina școlii sale. Prețul de vânzare record pentru o versiune a acestei monede este de 1,75 milioane de dolari, în cadrul unei licitații din 2010, potrivit Coin Week.

7. Frunza de arțar canadiană din aur de 1 milion de dolari din 2007

Moneda Canadian Gold Maple Leaf de 1 milion de dolari este o monedă inedită, dacă a existat vreodată una, și cântărește enorm de mult, 100 de kilograme sau aproximativ 220 de lire sterline.

Doar șase dintre aceste monede din aur aproape pur au fost realizate vreodată, până în decembrie 2022, și fiecare are o valoare nominală de 1 milion de dolari. Acestea au fost folosite ca piesă promoțională pentru monedele Gold Maple Leaf de o uncie ale monetăriei.

În octombrie 2007, Guinness Book of World Records a certificat moneda ca fiind cea mai mare monedă de aur din lume. Fața monedei o înfățișează pe regina Elisabeta a II-a, în timp ce reversul prezintă o frunză de arțar canadiană.

Moneda are o lățime de 50 de centimetri și o grosime de puțin peste un centimetru. Moneda rară a fost vândută la licitație în 2010 pentru 3,27 milioane de euro, adică puțin peste 4 milioane de dolari la momentul respectiv.

8. Nichel Liberty Head V din 1913

Aceasta eintră la categoria „Moneda rară”, dar nu este la fel de veche ca unele de pe această listă, dar asta nu o împiedică să fie printre cele mai valoroase. De fapt, se numără printre cele mai rare monede din zonă.

Monetăria SUA a bătut Liberty V Nickel din 1883 până în 1913, dar doar cinci monede au fost bătute în ultimul an. Începând cu anul 2000, exemplare ale monedei au fost scoase la licitație de câteva ori și au ajuns la mai multe milioane de dolari.

Se pare că o versiune a fost vândută pentru 4,15 milioane de dolari în 2005, iar apoi a fost vândută pentru 5 milioane de dolari în 2007. Un alt specimen a ajuns pe piață pentru peste 3,7 milioane de dolari în 2010, în timp ce un altul a fost tranzacționat pentru 4,56 milioane de dolari în 2018.

Dacă nu găsiți suficiente monede de 5 cenți pentru a vă cumpăra una, este posibil să puteți vedea una dintre monede la câteva muzee, inclusiv la Smithsonian Institution.

9. Dolarii de argint Morgan

Dolarii de argint Morgan nu sunt deosebit de rari în sine, dar unele dintre cele mai rare recolte pot ajunge la prețuri foarte mari. Chiar dacă nu aveți una dintre cele mai obscure versiuni, Morgan este pur și simplu un obiect frumos, cu senzația de soliditate a unei monede bine echilibrate, care este 90 la sută argint.

O monedă Morgan „run-of-the-mint” ar trebui să ajungă la cel puțin 20 de dolari, ceea ce reprezintă o valoare de referință, având în vedere conținutul său de argint și prețul metalului prețios.

Cu toate acestea, următoarele exemplare Morgan pot aduce cu mult mai mult decât atât, dar trebuie să fiți atenți la marca monetăriei, un marcaj alfabetic de pe unele monede:

1893 S Morgan

1901 Morgan

1889 CC Morgan

1884 S Morgan

1893 O Morgan

Fiecare dintre acestea ar putea aduce între 100.000 și 550.000 de dolari, dacă este în stare perfectă, potrivit CoinTrackers. Și mai există și alte versiuni ale dolarului de argint Morgan care pot fi tranzacționate pentru zeci de mii de dolari.

Dacă vă place aspectul dolarului de argint Morgan, nu vă va costa prea mult să cumpărați unul dintre cele mai comune exemplare și astfel veți putea deține o bucată de istorie fără a plăti un preț ridicat.

Concluzie

Colecționarea monedelor poate fi un hobby distractiv, în timp ce le colecționați și le cercetați. Dar nu uitați că a face bani din obiecte de colecție creează, de asemenea, o obligație fiscală. Așadar, înainte de a vă decide să vă transformați hobby-ul într-o afacere, chiar și o activitate secundară, analizați ce impozite veți datora pe profituri. Din păcate, o rată de impozitare a obiectelor de colecție de 28% poate fi mai mare decât ratele pentru acțiuni și alte active financiare.