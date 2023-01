Un bătrân din Marea Britanie e şofer pe camion la 90 de ani. Ce este nevoit să facă în fiecare an pentru a profesa

Șofer pe camion la 90 de ani! Atunci când faci ceva cu pasiune, nu contează vârsta. Dar, dacă ai 90 de ani, este cu atât mai spectaculos, mai ales că vorbim de Brian Wilson, un bătrân din Marea Britanie care este şofer pe camion la 90 de ani. Omul spune că nu se lasă încă de treabă, dar asta implică să facă anumite lucruri în fiecare an pentru a profesa.

Pasiunea nu are vârstă, iar dacă faci lucrurile doar pelecând de la acest criteriu, nici măcar vârsta nu contează. Dar, cu toate astea, uneri rămânem uimiți de puterea unora dintre noi, precum este și Brian Wilson, din Sheffield, şofer pe camion la 90 de ani. Britanicul și-a început cariera de şofer pe camion în urmă cu șapte decenii, în 1953. Șaptezeci de ani mai târziu, tatăl a patru copii încă se trezește la 4 dimineața pentru turele de 12 ore în care face livrări în diverse locații din Marea Britanie, inclusiv Rochdale, Birmingham și Newcastle

Înainte de a lucra pentru Esso, domnul Wilson a început să conducă camioane blindate în timpul serviciului național din 1950, când a fost staționat în Germania. După ce s-a întors acasă și a lucrat pentru compania petrolieră, a început să lucreze pentru compania de transport a tatălui său, E. Wilson & Sons.

În cele din urmă, a preluat firma când tatăl său a murit în anii 1970 și a condus-o de atunci. De atunci Brian Wilson a acumulat milioane de kilometri de-a lungul anilor, dar acum se limitează la călătorii scurte, de aproximativ 150 de mile.

„Totul depinde de cât de ocupat sunt, dar am fost ocupat săptămâna aceasta. Am lucrat în fiecare zi și probabil că voi lucra mai mult de 40 de ore în această săptămână.

În ciuda faptului că a condus timp de peste 70 de ani, Brian Wilson se gândește să se pensioneze anul viitor și are planuri de a merge în Thailanda cu soția sa Mavis, în vârstă de 89 de ani, pe care a cunoscut-o când avea 15 ani la un bâlci.

„S-ar putea să mă pensionez anul viitor, dar nu știu, deoarece totul depinde de cum se simte soția mea, care va împlini 90 de ani. Dar când mă voi pensiona, vreau să merg în Thailanda pentru câteva luni, deoarece unul dintre băieții mei locuiește în Thailanda.

El are propria afacere acolo și este acolo de aproximativ 15 ani. Am fost de vreo șase ori, dar nu am mai fost în ultimii cinci ani din cauza Covid, de fapt, nu am fost nicăieri din această cauză.”