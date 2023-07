Momente de coșmar pentru o româncă în Costinești. Ce a pățit turista înainte să rezerve o cameră la hotel: ”Am zis să cercetez”

În plin sezon estival, românii fac tot posibilul și pleacă într-un concediu, chiar și pentru câteva zile. Este acea perioadă din an în care mulți caută doar să se relaxeze în stațiunile de la munte sau de la malul mării. Acesta este și cazul unei femei, care a dorit să petreacă câteva zile de vacanță la Costinești. Iată ce a pățit însă.

Pe timp de vară, românii profită de zilele de concediu pe care le au și își programează o vacanță în diferite destinații turistice, fiecare după bunul plac. Și, în timp ce unii lasă totul în seama agențiilor de turism, sunt mulți care doresc să își plănuiască singuri vacanța.

De la traseul care trebuie parcurs, la unitatea de cazare, restaurante și obiectivele turistice de vizitat, mulți dintre aventurieri își fac propriul itinerariu. Acesta este și cazul Anei, o tânără care a dorit să se ocupe ea singură de organizarea vacanței pe litoralul românesc.

Aceasta a decis să meargă câteva zile în stațiunea Costinești, așa că a decis să își caute singură un loc bun de cazare. Cu toate acestea, a avut parte de o experiență extrem de neplăcută, ajungând pe punctul de a fi păcălită de proprietarul locului unde voia să se închirieze.

După ce a găsit un loc pe gustul și bugetul ei, Ana avea să descopere că, de fapt, locația cu pricina nici măcar nu exista în realitate.

Faptul că proprietarul presupusului loc de cazare s-a încurcat în detalii i-a trezit suspiciuni turistei, care a realizat ulterior că totul era o mare păcăleală.

„Mi s-a cerut un avans de jumătate din totalul sumei de cazare, pe care dorea să-l transfer printr-un cont bancar. A doua zi eu am revenit iar domnişoara respectivă îmi spune să-i transfer banii prin altă modalitate.

Am zis să cercetez un pic totuşi cazarea, având în vedere că era doar pe BEEP şi pe ceva site-uri din alte ţări. După poze am văzut că mai era o altă cazare cu aceleași poze. Am rugat-o să-mi dea share location şi mi-a spus că ”nu sunt la cazare””, a povestit Ana, potrivit observatornews.ro.