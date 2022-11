Momente cumplite pentru Carmen Tănase. Mama ei a fost internată de urgență la spital EXCLUSIV

Carmen Tănase, din serialul ”Clanul” (PRO TV), este extrem de apropiată de mama ei. Mama actriței, în această vară, a împlinit venerabila vârstă de 90 de ani. Femeia a ajuns însă de urgență, la spital, în cursul serii de ieri, fiind diagnosticată cu pneumonie. „Flăcărica” a renunțat la toate întâlnirile pe care le avea în program, pentru a fi alături de mama ei.

Carmen Tănase trece prin momente grele. Mama ei a fost internată de urgență la spital

Mama lui Carmen Tănase, care vara aceasta a împlinit venerabila vârstă de 90 de ani, a ajuns, în cursul zilei de ieri, la spital, fiind diagnosticată cu pneumonie, potrivit declarațiilor făcute, în exclusivitate pentru Playtech Știri, de o persoană apropiată familiei.

Din acest motiv, actrița, care a rămas în inimile telespectatorilor, cu rolul Flăcărica, din telenovela „Inimă de țigan” (Acasă), și care în prezent joacă în serialul „Clanul” (PRO TV), a renunțat la toate întâlnirile pe care le avea în program:

„Și la această vârstă, mama lui Carmen obișnuiește să doarmă numai cu ferestrele deschise, indiferent de vreme. Probabil că, din acest motiv, a făcut și pneumonie, mereu răcește. Doamna Carmen e cu ea la spital”, ne-a declarat sursa mai sus-menționată.

Carmen Tănase a avut probleme cu vocea

În urmă cu câteva luni, și Carmen Tănase a avut de furcă din cauza unei probleme de sănătate. Aproape că și-a pierdut vocea, după un spectacol susținut la Târgoviște.

Chiar și așa, Carmen Tănase a filmat pentru noul serial „Clanul”, iar în cursul acelei seri a urcat din nou pe scenă: „Abia mai pot vorbi. Am avut spectacol și probabil am vorbit mai tare, că de răcit nu am răcit. Nu am timp însă de refacere, am acum și filmare și spectacol”, ne povestea ea.

S-a mutat la țară cu mama și cu fiul ei

De mai bine de un an, Carmen Tănase s-a rupt de agitația din Capitală, și s-a mutat cu mama și cu fiul ei la țară. Nu a regretat însă nicio clipă pasul făcut. Din contră.

„Am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la…țară. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit”, ne mai declara Carmen Tănase.

Actrița își împarte curtea, în acest moment, cu trei câini și cu 10 pisici, ea fiind o mare iubitoare de animale: „Pisicile se înțeleg foarte bine cu cânii, doar au crescut împreună. Vin toate și dorm lângă mine. Au mai plecat din ele, dar au venit altele”, a completat actrița. Carmen Tănase face însă drumuri dese în Capitală, dat fiind jobul său.

„Și acum îmi spun mămica”

Actrița mărturisește că a păstrat legătura cu actorii mai tineri din telenovela „Inimă de țigan”: