Ce i-a cerut Theo Rose iubitului Anghel Damian să facă la filmările pentru „Clanul”: „Fără niciun fel de problemă” EXCLUSIV VIDEO

Perfecționistă din fire, Theo Rose s-a străduit încă de la primele cadre ale serialului „Clanul”, difuzat în fiecare luni seara, la Pro TV, să facă o figură bună. A furat meserie de la colegi. În același timp a beneficiat de sprijinul lui Anghel Damian, regizor, scenarist și producător al peliculei. Motivul este simplu și știut deja, artista nu are studii de actorie. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech.ro, vedeta Pro TV ne-a povestit și că are emoții și-acum. Mai ales atunci când începe un nou episod din serialul „Clanul”. Theo ne-a mai spus și că nu vrea să își încarce partenerul de viață cu diverse probleme ivite pe plan profesional.

Chiar dacă, între timp, Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu în viața privată, cântăreața i-a cerut de la bun început să nu o menajeze pe platourile de filmare, ea dorindu-și ca fiecare scenă din serial să iasă perfect, iar echipa să fie mulțumită de rezultat.

Iată ce spune Theo Rose, despre relația profesională cu iubitul ei:

Nu știu dacă neapărat sunt bună. Oamenii cu care lucrez sunt drăguți, oamenii de acasă sunt drăguți, asta pentru că ei știu că este prima mea experiență de genul acesta. În schimb, eu când mă uit la televizor și mă văd acolo, cred că au fost câteva secvențe despre care am spus că sunt mișto și că mi-a plăcut cum am arătat acolo și cum am spus replicile.

Dar, în privința majorității, sunt sceptică. E ciudat. Acum am înțeles, în sfârșit, că oamenii spuneau: cum e să te vezi la televizor? Da, lăsând la o parte contextul serialului, mă întrebau oamenii de acasă, prietenii, rudele.

Cum e să te uiți la televizor și să te vezi pe tine. Cum să fie? La câte prostii scot pe gură, e bine că mai râd și eu la ele, că pe loc nu reacționez eu, reacționează ceilalți. Dar văzându-mă acum în contextul acesta, am înțeles de ce oamenii au curiozitatea aia, pentru că lor li se pare că acolo ești altcineva.