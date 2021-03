Moment ireal la înmormântarea Corneliei Catanga. Ce a aruncat o femeie pe sicriul ei VIDEO

Moment ireal la înmormântarea Corneliei Catanga! Ce a făcut o femeie în momentul în care a fost coborât sicriul? Scenele șocante din ziua în care regretata cântăreață de muzică lăutărească a fost condusă pe ultimul drum.

Cornelia Catanga s-a stins din viață ieri, la orele 06:00 ale dimineții. Cunoscuta mare cântăreață de muzică lăutărească a avut o dispariție extrem de bruscă de pe acest pământ.Vestea că solista a murit a cutremurat ieri toată România. Soțul, fiul, rudele și fanii îi plâng dispariția.

Înmormântarea acesteia a avut loc tot foarte repede. Concret, azi, 27 martie, interpreta a fost condusă la cimitirul unde își va dormi somnul de veci. Cei apropiați vedetei sunt în stare de șoc, mai cu seamă familia care nu se aștepta ca problemele ei de sănătate să fie unele atât de grave.

Conform impact.ro, o femeie venită să-i ureze drum lin cântăreței a aruncat cu bijuterii din aur în groapă în timp ce sicriul era coborât. Verișoara primară a acesteia a fost cea mai vocală, susținând disperată că nu trebuia să se încreadă în ajutorul medicilor.

“Îi era frică de spital, mai bine stătea acasă. Ea a ştiut că pleacă pe ultimul drum, mai bine murea acasă. Nu trebuia să ia salvarea să meargă la spital, nu mai avem încredere în nimic”, a spus verişoara Corneliei Catanga, pentru sursa citată.

„Am vrut să o înmormântăm pe mama mâine dar nu s-a putut. Așa că suntem la groapă și într-o oră o înmormântăm. Ne-a dat-o în coșciug sigilată. O înmormântăm fără coroane și flori. Acum i-am cumpărat o coroană. Atât are mama pe ultimul drum”, a mărturisit Alexandru, fiul regretatei artiste.

Nimeni nu se aștepta ca totul să se petreacă în acești pași, pe fugă, iar verișoara Corneliei Ccatanga susține că merita altfel de onoruri, în conformitate cu câte lucruri a reușit să lase românilor și istoriei muzicii lăutărești.

„Am rămas muți când am auzit. Eu am vorbit vinerea trecută cu ea și mi-a zis că îi este rău și i-am zis ”Du-te la spital! Dă telefon!” și ea a zis ”Da, nașă!”. Și astăzi am aflat vestea. Eu am crezut că este bine…Spunea că are frisoane, că îi e frig. Dacă o să se demonstreze că a avut COVID nu putem să mergem la înmormântare, că ne este frică. Nu știm. O să vedem. Deocamdată sunt acolo, săracii, la spital. Nu știu nici ei ce să facă. Nu știm. E prea devreme să ne dăm cu părerea”

