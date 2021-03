Cornelia Catanga și-a prevestit moartea? Ce spunea mereu apropiaților: ”Ca biata maică-mea” (exclusiv)

Cornelia Catanga și-a prevestit moartea? Ce le mărturisea regretata regină a muzicii lăutărești apropiaților săi? Detalii șocante despre viața crudă de care a avut parte celebra cântăreață.

Cornelia Catanga și-a prevestit moartea? Ce le spunea artista apropiaților?

Cornelia Catanga și-ar fi presimțit moartea. Artista i-a povestit lui Benone Sinulescu faptul că simte că nu mai are mult de trăit, lucru care l-a șocat pe interpretul de muzică populară atunci când a auzit vestea că ea nu mai este.

Cântărețul a povestit despre discuțiile purtate cu solista de muzică lăutărească de-a lungul vremii. De asemenea, bărbatul a mărtursit că e șocat de cele auzite și că este întors pe dos după ce a auzit sfârșitul brusc pe care l-a avut.

”Dumnezeu s-o odihnească! De când am aflat despre plecarea ei prematură dintre noi, sunt întors pe dos. Dar, odată cu ştirea dispariţiei sale, mi-am amintit că noi am vorbit de adesea despre lumea de Dincolo. Avea un fel aparte de a vorbi despre moarte.

Era înspăimântată că va trebui să treacă prin asta, dar, în acelaşi timp, parcă ştia că va muri mai devreme. Aşa s-a întâmplat şi cu mama ei. Parcă şi-ar fi prevestit moartea!”, a spus Benone Sinulescu.

Solistul a mai detaliat că inevitabil în discuțiile lor s-a strecurat și subiectul decesului: ”Inevitabil, când mai discutam cu ea, ajungeam şi la clipa în care totul începea cu- Nu mai am mult de trăit. Simt asta! Ca biata maică-mea!”

Pierderea celei care i-a dat viață a făcut-o pe una din cele mai iubite artiste de la noi să renunțe la muzică. Mai exact, Cornelia o pierdea pe mama sa în urmă cu 20 de ani, moment șocant despre care a povestit.

Benone Sinulescu, bunul său prieten, înțelege acum sentimentul despre care îi vorbea și își dă seama încă o dată cât de surprizător este modul în care plecăm de pe această lume.