Maria Dragomiroiu a sunat-o pe Cornelia Catanga înainte să moară. Ce a implorat-o să facă, urgent

Noi dezvăluiri incredibile ies la iveală despre moartea artistei Cornelia Catanga. Maria Dragomiroiu spune tot adevărul despre starea de sănătate a reginei muzicii lăutărești. Ce a implorat-o să facă, urgent, pe soția lui Pădureanu, când au vorbit ultima dată la telefon.

Cornelia Catanga a murit, la 63 de ani, răpusă de coronavirus. Problemele de sănătate mai vechi, sărăcia, despărțirea dureroasă de Aurel Pădureanu, cel care i-a fost partener mai bine de 33 de ani și anularea nunții fiului său Alexandru au fost lovituri prea puternice pentru inima fragilă a solistei, care a cedat vineri, 26 martie, la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală.

Maria Dragomiroiu a rămas șocată de faptul că buna ei prietenă a murit atât de brusc. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că ultima dată când au vorbit la telefon cele două soliste, Cornelia Catanga se plângea de probleme de sănătate și de faptul că nu se simte bine. Maria Dragomiroiu a sfătuit-o să meargă, de urgență, la spital, însă fără folos.

„Am rămas muți când am auzit. Eu am vorbit vinerea trecută cu ea și mi-a zis că îi este rău și i-am zis ”Du-te la spital! Dă telefon!” și ea a zis ”Da, nașă!”. Și astăzi am aflat vestea. Eu am crezut că este bine…Spunea că are frisoane, că îi e frig.

Dacă o să se demonstreze că a avut COVID nu putem să mergem la înmormântare, că ne este frică. Nu știm. O să vedem. Deocamdată sunt acolo, săracii, la spital. Nu știu nici ei ce să facă. Nu știm. E prea devreme să ne dăm cu părerea”, a declarat Maria Dragomiroiu, potrivit celor de la cancan.ro.