Moldova – România, meci amical la Chișinău, ora 20.30 LIVE TEXT & VIDEO. Echipele probabile și ce moment special au pregătit gazdele

Moldova – România este ultimul meci din acest an pentru naționala lui Edi Iordănescu. Partida amicală se va desfășura la Chișinău, astăzi, de la ora 20.30, iar înaintea fluierului este programat un moment special: Cristofor Aldea-Teodorovici, fiul lui Ion Aldea-Teodorovici și al Doinei Aldea-Teodorovici, va cânta imnurile naționale ale Republicii Moldova și României, anunță site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

La doar trei zile după înfrângerea din meciul amical cu Slovenia, naționala României înfruntă reprezentativa Republicii Moldova, în ultima confruntare din acest an. Edi Iordănescu a fost reconfirmat în funcție după dezastrul din Liga Națiunilor, dar eșecul din ultima partidă l-a readus în fața unui val de critici. Așa că selecționerul are mare nevoie să câștige măcar acest meci.

„Suntem bucuroși că am venit aici să avem un amical cu Moldova. Îmi doresc un joc al prieteniei din punct de vedere al relațiilor dintre noi. Îmi doresc să primesc răspunsuri in legătură cu niște tineri, iar cu cei mai experimentați să pregătim în continuare viitorul. La final vom face o analiza a tot ceea cea însemnat acest an. Este foarte important să terminăm acțiunea pentru a avea un tablou complet.

Denis Drăguș, Moruțan au dat semne bune. Eu nu vorbesc doar de joc, ci și de ce au arătat la această acțiune. Dar să nu cădem în capcana să ne bucurăm prea repede. Dacă ei vor înțelege și vor arăta semne pozitive, înseamnă că va fi o acțiune reușită”, a declarat Edi Iordănescu.