Modalitatea inedită prin care a ajuns să se fure într-un magazin Lidl din Iași. Imaginația nu are limite

„M-am uitat atent la ea și am observat că era agitată. După ce a achitat produsele pe care le avea puse în cărucior, în timp ce ea se îndrepta către ieșirea din magazin, am oprit-o, constatând că fusta cu care era îmbrăcată era ieșită în afara corpului. Mi-am dat seama că femeia avea ceva pe dedesubt. I-am cerut să mă însoțească la camera-dispecerat, lucru pe care l-a făcut fără să se opună. În camera-dispecerat, femeia a scos de sub fustă o sacoșă din pânză ce era anume confecționată pentru a fi legată la brâu. În interiorul acesteia, am găsit preparate din carne și lapte provenite din magazin, femeia recunoscând că le-a sustras”, a menționat agentul de pază la audieri.