Lidl va schimba total regulile pentru angajații lor în urma unor discuții foarte importante ce au avut loc între internauți și publicul din toată lumea. Lanțul de hypermarket-uri a decis să ia o măsură inedită pentru angajații lor, așa că vor avea loc schimbări pe piața forței de muncă.

Lidl va deveni prima companie importantă din Irlanda de Nord care își va schimba politica de concediu pentru a include în aceasta conceptul de pierdere de sarcină și avort spontan. Lanțul de hypermarket-uri va oferi 3 zile libere cu plată integrală tuturor angajaților ce trec printr-o asemenea pierdere, indiferent de sex. Ba chiar, cei ce apelează la o mamă surogat au și ei dreptul să aibă parte de aceste zile.

De asemenea, reprezentanții Lidl vor să încurajeze o conversație cu privire la aceste provocări pe care foarte mulți oameni le întâlnesc. Spre exemplu, în Irlanda de Nord nasc în fiecare an peste 20.000 de femei, dar mai mult de trei copii pe săptămână pier în primele săptămâni de viață sau se nasc morți. În Marea Britanie, de la 1 până la 5 sarcini s-au încheiat anul trecut printr-un avor spontan.

Denise White-Hughes, ce lucrează la Lidl Irlanda și Lidl Irlanda de Nord, a trecut prin trei avorturi spontane, așa că aceasta și-a dorit din tot sufletul să schimbe politica de concediu pentru a aduce anumite schimbări pentru persoanele ce se confruntă cu asemenea traume.

„Am o fiică în vârstă de doi ani și jumătate, s-a născut în 2018 iar eu apoi m-am întors la muncă. Am încercat să fac un bebeluș iar, dar, din păcate, am suferit un avort în septembrie 2019. Nu am fost șocată, am avut colegi de muncă și prieteni ce au trecut prin așa ceva. Dar apoi am mai avut un avort în luna martie din același an și unul în acest an.

Trebuie să recunoaștem pierderea unei sarcini și avorturile ca fiind o perioadă de doliu, trebuie să recunoaștem că persoanele pot să sufere. Suntem norocoși pentru faptul că avem 20 de zile plătite de concediu medical, deci, din fericire, niciodată nu am dus lipsă de timp după ce am pierdut sarcinile, am putut să mă folosesc de concediu chiar dacă nu am fost bolnavă.

Cred că trebuie să recunoștem că nu suntem bolnavi, ci doar că trecem printr-o pierdere. Am norocul de a avea o relație foarte bună cu managerul meu, așa că am putut să fiu sinceră atunci când a venit vorba despre ce se întâmplă, dar nu toți au parte de așa ceva. Unele persoane se întorc la muncă și se prefac că au avut nevoie de concediu din alt motiv.”, a explicat Denise White-Hughes.