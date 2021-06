Incident pentru Like Creața după botezul fiicei sale. Ce i-a făcut Poliția Română

Like Creața este în culmea fericirii după ce a devenit mămică. Vedeta trece prin cele mai frumoase clipe din viața ei, însă recent le-a povestit fanilor ce a pățit după botezul micuței sale.

Incident pentru Like Creața după botezul fiicei sale

Fosta concurentă Chefi la Cuțite le-a povestit fanilor ce a pățit după botezul fetiței sale. Deși a fost un eveniment superb și foarte fericit, Creața și iubitul ei au fost opriți de Poliție în drum spre casă.

Mai mult, cei doi s-au ales și cu o amendă. Chiar cu câțiva kilometri înainte să ajungă acasă, cei doi au fost amendați pentru că au mers cu viteză mai mare decât prevedea legea și au fost surprinși de radar.

„Urare de bun venit acasă #radar. Mai aveam zece minute până acasă… era chiar culmea să nu luăm o amendă la un drum atât de lung :)))”, a continuat vloggerița.

Like Creața și iubitul ei sunt în culmea fericirii după ce în martie au devenit părinți pentru prima oară. Vedeta le-a împărtășit fanilor prima fotografie cu micuța pe care o cheamă Eza Ștefania.

„O iubesc de mor💖Da, am născut și suntem bine, dar n-am apucat să postez… e prea frumos cu ea și am uitat de Insta/Fb🙈 Vă super mulțumesc pentru mesaje 🙏🏻 Ne revedem curând ♥️ PS: mâine mergem acasa😍 #zilemagice”, a scris Like Creața pe Instagram, la acea vreme.

Creața, mai fericită ca niciodată alături de familia ei

Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl fetiței sale. Like Creața a devenit cunoscută în mediul online pentru clipurile devenite virale alături de Rux. Cele două formau duo-ul Like One și deveniseră foarte populare.

Au avut un coflict și au decis să o ia pe drumuri separate. În timp ce Rux a scris o carte și și-a continuat evoluția în online, trecând la clipuri motivaționale și feministe, Creața s-a concentrat pe viața de familie, a devenit mămică și se bucură de viață din plin.