Mirela Vaida, reacție incredibilă după ce a fost atacată la Acces Direct. Ce a spus despre Magdalena Șerban

Mirela Vaida este de-a dreptul șocată după incidentul care s-a petrecut chiar în platoul emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea tv a fost atacată cu un pietroi de o femeie goală. Ea a reușit să intre până în platou și a vrut să o lovească pe Mirela Vaida, care a început să țipe și s-a ferit imediat.

Colegii prezentatoarei i-au sărit imediat în ajutor, însă vedeta a rămas șocată de ce i s-a întâmplat și a oferit prima reacție în lacrimi.

Speriată, Mirela Vaida susține că încă este în stare de șoc. Ea susține că de mai multă vreme primește amenințări pe rețelele sociale de la Magdalena Șerban, femeia care a ucis o tânără, împingând-o în fața metroului. Cu toate că a primit închisoare pe viață, Mirela Vaida a declarat că femeia i-ar fi spus că o va omorî, odată ce iese din penitenciar.

”Sunt în stare de șoc. Am fost atacată, fix când am intrat în platou. Avem un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică, țipa în continuu să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metoru. Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune, mi-a zis că ”după 16 ani o să ies și o să te omor”. M-am speriat, nu am știut ce să fac”, a declarat Mirela Vaida, cu ochii în lacrimi.