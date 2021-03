Ce cadou a primit Mirela Vaida de ziua ei. Surpriză mare pentru vedeta de la Acces Direct

Surpriză mare pentru Mirela Vaida. Cum și-a serbat vedeta de la Antena 1 ziua de naștere. Ce cadou inedit a primit din partea colegilor săi de la Acces Direct și care a fost reacția frumoasei blondine, atunci când toți i-au urat „La mulți ani!”

Sărbătoare mare în familia Antenei 1. Mirela Vaida a împlinit 39 de ani marți, 16 februarie, și a fost tratată ca o adevărată regină de către colegii săi de trust. Prezentatoarea de la Acces Direct a fost răsfățată de către cei din echipa de producție cu flori, cadouri și surprize pe sufletul îndrăgitei moderatoare.

Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere înconjurată de persoanele dragi. Îmbrăcată într-o rochiță scurtă și lejeră, care-i pune în evidență talia de viespe, Mirela Vaida a adus primăvara în platoul celor de la Acces Direct. Colegii săi de la emisiune i-au făcut o surpriză minunată frumoasei prezentatoare, aducându-i un buchet de lalele, florile preferate ale vedetei, și un tort aniversar.

„Vai, mulțumesc mult. Lalelele sunt preferatele mele. Vă mulțumesc că mă suportați în fiecare zi. Am 39 de ani, mult nu o mai duc, anul viitor se schimbă prefixul, iar acesta este un prag psihologic pentru femei, îl simt și eu încă de anul acesta, de ce să vă mint.

Deși aniversările sunt, de obicei, un prilej de bucurie, concurenta de la Te Cunosc De Undeva a mărturisit care este cel mai mare regret al său. Deși este o familie împlinită, cu o familie superbă și trei copii pe care-i adoră, frumoasa blondină a recunoscut că îi pare rău că nu are copiii mai mari.

Durerea mea este că am copii foarte mici, încă nu am copii de școală. Mama mea când avea vârsta asta mă avea pe mine de 19 ani, iar eu abia am copilul cel mai mare de 6 ani. Dumnezeu mi-a dat târziu, dar mă bucur că mi i-a dat și îmi doresc să fim sănătoși cu toții”, a declarat Mirela Vaida la Acces Direct.