Mirela Vaida, dezvăluire șoc despre salariul de la Acces Direct. Cum este plătită, de fapt

Mirela Vaida este una dintre cele mai transparente persoane publice. Aceasta a vorbit recent despre salariul său de la Acces Direct. Cum este plătită prezentatoarea de televiziune?

Mirela Vaida a spus mereu ce a avut pe suflet, indiferent despre orice ar fi fost vorba. Recent, fanii acesteia au urmări-o în timp ce reproșa CNA-ului pentru felul în care a taxat postul din cauza serialului soților Stegaru. Aceasta este apreciată pentru că a rămas un om simplu în drumul său spre celebritate, pentru că este naturală și asumată. În cadrul unui interviu acordat emisiunii Danei Săvuică, moderatoarea a oferit detalii despre salariu său de la Acces Direct. Printre alte picanterii, vedeta a dezvăluit că primește o sumă pentru ediție, înmulțită cu câte zile lucrează, dar chiar și trăgând linia salariul nu este unul care să o mulțumească. Pe lângă postul de prezentatoare de la Acces Direct, aceasta mai aduce sume frumușele de pe urma evenimentele la care cântă sau de pe urma spectacolelor de teatru în care joacă.

”Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei”

Mirela Vaida